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Göstericiler Sınır Dışı Etme Kanunu”nu Protesto Etti

Hong Kong’da göstericiler meclis binası önünde toplanarak “Sınır dışı etme kanunu”nu protesto etti. Göstericiler, Japonya’nın Osaka şehrinde yapılan G20 Zirvesi’ne katılan liderlerden de destek istedi.
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Göstericiler Sınır Dışı Etme Kanunu”nu Protesto Etti mask
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Göstericiler Sınır Dışı Etme Kanunu”nu Protesto Etti

Japonya’nın Osaka şehrinde bugün başlayan G20 Zirvesi’ne katılan dünyanın en büyük ekonomisini oluşturan 19 ülke arasında Çin de bulunuyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesini temsilen Osaka’da bulunurken, Hong Kong’da protestocular meclis binası önünde toplandı. Çoğu kadınlardan oluşan grup, “Hür Hong Kong”, “Kanunu geri çek” sloganları attı ve pankartlar taşıdı. "Sınır dışı etme kanunu"nu protesto eden kalabalık, G20 liderlerinden de bu konuda destek istedi.

(İHA)

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