Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na Uyarı! “Umarım Aklımızla Dalga Geçmezsin”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Haziran’da yeniden yapılan başkanlık seçimlerinde sandıktan birinci çıkan Ekrem İmamoğlu’na ilk uyarı, yakın dostu olarak bilinen Fatih Portakal’dan geldi. Fox TV Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Başkan İmamoğlu’na seslendi.

23 Haziran tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, yaklaşık on altı milyon seçmenin demokratik hakkını kullandıkları sandıklardan birinci çıkan Ekrem İmamoğlu, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Halkın tercihini kendisinden yana kullanmasının ardından seçim vaatlerini derhal uygulamaya koyan İmamoğlu’na gelen pek çok tebrik mesajlarının arasında uyarı mesajları da bulunması dikkat çekti.

Nitekim Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesine üzülenler ve sevinenlerden bağımsız olarak başkanlık koltuğunda neleri yapıp yapmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan birçok kişi de sosyal medya üzerinden görüşlerini dile getirmeye başladı. Bu kişiler arasında Fox TV Ana Haber sunucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Fatih Portakal da yer aldı. Üniversite eğitimleri döneminde Ekrem İmamoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu bilinen Fatih Portakal resmi sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi.

Sosyal Medyadan Uyarılarda Bulundu

Resmi sosyal medya hesabından önceki gün yayınlamış olduğu açıklamada “Geleceğe Not” bağlığını kullanan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 23 Haziran seçimlerinin ardından başkan seçilen ve görevine başlayan Ekrem İmamoğlu hakkında şunları ifade etti: “Umarım verdiğin sözlerin birçoğunu yerine getirip yapamadıkların için bahane yaratmazsın, yurttaşlarının arasında olmaktan vazgeçmezsin, kimseleri kutuplaştırmazsın, senden önce pek çokları gibi aklımızla dalga geçmezsin.” diyen Portakal’ın bu paylaşımı sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Sözlerine “Umarım değiştirilmezsin.” diye devam eden Fatih Portakal, “politbüro izlenimini silemeyen partinin çarklarına sen de uymazsın, umarım gelişimin değişimde olduğunu aklından çıkarmazsın.” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu hakkında iyi dileklerini de sıralayan Portakal, “Cesaretini yitirmeyip umut olarak görülmeye devam edersin ve umarım seni tanıdığım yıllardaki gibi aynı kalmayı başarabilirsin.” sözlerini kaydetti.

Eski Bir Dosttan Arkadaşa Hatırlatma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu seçimden birinci aday olarak çıkmasından dolayı kutladığını da dile getiren Fatih Portakal, üniversite eğitimi döneminden yakın arkadaş olduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na şu şekilde seslendi: “Ve umarım, şeffaflık ve samimiyetinden vazgeçmezsin, hukuk yolundan ayrılmazsın, kula minnet ettirmezsin, vicdanını köreltmezsin, zafer sarhoşluğuna kapılıp kibirlenmezsin.” Son olarak “Umarım öfken aklının önüne geçmez.” ifadelerini kullanan Fatih Portakal’ın bu paylaşımı büyük beğeni topladı.