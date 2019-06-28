ABD, o ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatını engellemek için her gün tehdit üstüne tehdit ve yaptırım açıklamalarında bulunan ABD'nin, ülkesinde S-400'ler bir alt basamağı olan S-300'ü bulunduran Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya'ya karşı sessiz kalması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Rusya Açıklamıştı! S-400’lerde Sıcak Gelişme!

S-400’lerin tesliminde ve uygulama süreçlerinde hazırlıklar tamamlandı. Rus yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarına göre sadece s-400’lerin Türkiye’ye nakil işlemleri kaldı. Moskova, hazırlıkların neredeyse sonuna gelmesinin akabinde Türkiye’den onay bekliyor.

Yetkililerden onay gelmesinin ardından ilk etapta 9 kişilik bir heyeti Türkiye’ye gönderecek olan Rusya, S-400 komplekslerinin ilk aşama teslimatı için hazır kıta bekliyor. Teslimatların en geç 9 Temmuz tarihine kadar sonuçlanması bekleniyor. Rus yetkililerden öğrenilen son bilgilere göre Türkiye’ye gelen ekibin onay vermesinin ardından nakil işlemleri hemen başlatılacak.

Rus diplomatlarından alınan bilgilere göre S-400 komplekslerinin teslimat aşamasında sona gelindi ve şu anda son yasal prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Türkiye’nin toplamda 2,5 milyar dolar vererek satın aldığı, dört bölük yüksek irtifalı S-400 Triumph kompleksi, beklenenden daha erken bir tarihte Rusya tarafından teslim edilecek. Daha önce 2019 Ekim gibi başlanacağı belirtilen teslimat süreci kurulan sıcak ilişkiler sonrasında Temmuz ayına çekildi.

Öte yandan Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sistemi ile yakından ilgilendiği bilinen Çin yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Temmuz’daki Pekin ziyareti sürecinde de gündem konusu haline getirildi. Edinilen bilgilere göre Çin’in de S-400 teslimatında diplomatik sürece destek vereceği belirlendi.

Hulusi Akar’dan ABD’ye F-35 Resti!

NATO Karargahında ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de son dönemde meydana gelen olayları ve F35’leri masaya yatırdı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmenin ana konusunun Münbiç ve Fırat’ın doğusu ile Suriye’de yaşanan gelişmeler olduğu belirtildi. Açıklamanın detaylarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesini beklediği ve Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturulması konusuna ilişkin Türkiye’nin görüşlerini aktardığının belirtilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Uluslararası Tahkim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın görüşmelere ilişkin açıklamasında; “F-35 savaş uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’NUN da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır.” ifadelerini kullandığı görüldü. F-35 uçağının ve iki ülke arasında imzalar atılan bu programın güvenliğinin, stratejik ortak olarak görülen ABD ve ülkemiz için büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Bu anlaşmanın ticari bir anlaşma olduğunu ifade eden Akar, “Her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız.” ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Tahkim Mahkemesine başvuruda bir engel yok"

Erdoğan, ABD’nin F-35 savaş uçağı ortak projesinden Türkiye’yi çıkarması ve teslim etmeme yaptırımı uygulaması halinde, Türkiye’nin ne cevap vereceğine ilişkin soruya “F-35 projesi için zaten 1,25 milyar doları ödedik. Eğer öyle yanlış bir hamlede bulunurlarsa meseleyi uluslararası tahkim mahkemesine götürürüz. Şimdiye kadar yaptığımız ödemeleri geri isteriz” şeklinde yanıt verdi.