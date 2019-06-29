Kaan Yıldırım’ın Eski Eşi Ezgi Eyüboğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Türk televizyonlarının en sevilen oyuncuları arasında gösterilen ve her daim birbirlerine çok yakıştırılan başarılı oyuncular Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu herkesi şaşkınlığa uğratan bir karar alarak boşadı. Evliliklerini anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak sonlandıran ünlü çiftten Ezgi Eyüboğlu, resmi sosyal medya hesabında başta soyadında yer alan “Yıldırım” ibaresini, ardından da boşandığı eski eşi Kaan Yıldırım ile birlikte çekinmiş olduğu tüm fotoğrafları birer birer kaldırdı.

Sevilen oyuncular Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu, son olarak aynı dizide rol arkadaşıydı. Dizi çekimleri sırasında tanışan ve büyük bir aşka yelken açan başarılı oyuncular 14 Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturmuşlardı. Her fırsatta hayranları tarafından çok beğenildikleri ve birbirlerine çok yakıştırıldıkları söylenen başarılı oyuncuların evlilik kararı alarak boşanmaları herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun sosyal medya hesabını takip eden hayranları, boşanmanın resmen gerçekleşmesinin ardından yaşadıkları üzüntüyü gizleyemedi.

Ezgi Eyüboğlu Kimdir?

Son dönemde Türk televizyon dizileri arasında en sevilen isimlerden biri olan Ezgi Eyüboğlu, 14 Mart 2016 tarihinde nikah masasına oturduğu rol arkadaşı Kaan Yıldırım’dan boşandı. Bu haberin ardından büyük bir şok yaşayan sosyal medya kullanıcıları internet üzerinde Ezgi Eyüboğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularını gündeme yaşıdır. İşte sevilen oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun hayatına dair en çok merak edilen soruların yanıtları ve bilinmesi gerekenler…

15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını da aynı üniversitenin aynı bölümünde yapan Eyüboğlu’nun boyu 1.65’tir. Güzel oyuncunun annesi öğretmen babası ise bankacıdır.

Küçük yaşlarından itibaren tiyatroya ve oyunculuğa büyük ilgisi olan Ezgi Eyüboğlu lisans eğitimi süresince üniversitenin tiyatro kulübünde pek çok amatör tiyatro oyununda rol almıştır. Bunun yanında İstanbul’da bir oyunculuk ajansına kayıt olan Eyüboğlu’nun 2007 yılında da bir defilede sahneye çıkarak mankenlik tecrübesini yaşadığı bilinmektedir. Türk televizyonlarının son dönemde en çok sevilen yapımlarından biri olan Ulan İstanbul dizisinde rol alarak profesyonel oyunculuk kariyerine devam eden Ezgi Eyüboğlu, bu diziden rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile 14 Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturarak hayatını birleştirmiştir.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle hafızalara kazınan Ezgi Eyüboğlu, geniş kitleler tarafından Ulan İstanbul dizisinde göstermiş olduğu başarılı performansın ardından tanınmıştır. Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım’dan boşanmasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girmiştir.