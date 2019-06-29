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Volkswagen Yeni Üretim Tesisi İçin Torbalı’yı Mı Seçecek?

Volkswagen Yeni Üretim Tesisi İçin Torbalı’yı Mı Seçecek, OPEL’in Kararı Emsal Teşkil Ediyor, Volkswagen İçin En Uygun Yer Torbalı,

Volkswagen Yeni Üretim Tesisi İçin Torbalı’yı Mı Seçecek? mask
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Volkswagen Yeni Üretim Tesisi İçin Torbalı’yı Mı Seçecek?

Dünyanın en büyük otomotiv sektörü şirketlerinden biri olan Volkswagen dev yatırımı için uygun tesis arıyor! Torbalı Ticaret Odası Başkanı Adulvahap Olgun, Volswagen’in yeni üretim tesisi için Türkiye’nin neden çok doğru bir tercih olacağını açıkladı. Otomotiv sektöründe dünyanın en büyük markalarından biri olan Volswagen’in milyar Euroları bulan yatırımı için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar haber yazımızda yer alıyor…

Türkiye’nin Volkswagen’in yeni üretim tesisi için en uygun bölge olduğuna dikkat çeken Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun; Torbalı’da bu tesis için tahsis edilebilecek yer bulunduğunu, lokasyonun tesis için uygun olduğunu ve yedek parça tesisi ve iş gücüne ulaşma konusunda tecrübeli olduklarını ifade etti.

OPEL’in Kararı Emsal Teşkil Ediyor

Başkan Abdulvahap Olgun, Torbalı’da 18 yıldır kullanılmayan Opel tesisi hakkında önemli bir gelişme yaşandığını da duyurdu. Geçtiğimiz dönemde PSA grubuna dahil olan Opel’in Torbalı’da bulunan tesisinin yeniden hareketleneceğini ve tüm Avrupa’nın yedek parça tedarikinin bu noktadan yapılacağını belirten Olgun, Opel’in almış aldığı bu kararın Volkswagen yetkilileri açısından da emsal teşkil edeceğine dikkat çekti.

Torbalı’da Opel’e ait olan tesisin 18 yıldır atıl durumda olduğunu belirten Olgun, PSA bünyesine dahil olan Opel ile irtibata geçtiklerini ve çeşitli dosyalar hazırladıklarını belirtti. “Torbalı’da bulunan yerin değerlendirilmesi için yapmış olduğumuz çağrı, geçen hafta itibarıyla yerini bulmuş oldu.” diyen Olgun, bu kararın Torbalı halkını ve kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti.  Opel’in Torbalı’da kalma kararı almasıyla Türk ekonomisine güvendiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken Olgun aynı zamanda bu kararın tesis için Torbalı’nın ne kadar doğru bir lokasyon olduğunu da gösterdiğini sözlerine ekledi.

Volkswagen İçin En Uygun Yer Torbalı

Volkswagen’in yeni tesisi için yatırım yapacağı yer ile alakalı olarak Bulgaristan ve Türkiye arasında seçim yapması bekleniyor. Bu yatırımın 5 yılda yaklaşık 4 milyar Euro seviyelerini bulabileceği düşünülüyor. Türkiye içinde çeşitli yerlerin Volkswagen yönetim kuruluna önerildiğini ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı’nın da önerilen bu lokasyonlar arasında olduğunu belirtti.

“İçinden otoyol, otoban ve tren yolu geçen başka lokasyon yok. İlçe havalimanına 15 dakika, limana 40 kilometre uzaklıkta. Hızlı tren hattımız da mevcut.” diyen Olgun, Torbalı’nın cazibelerin buluştuğu ve yatırım yapılması için en uygun yer olduğunu sözlerine ekledi. Başkan Olgun Volkswagen’in yeni tesisi için Torbalı Organize Sanayi Bölgesi ile Pancar OSB arasındaki seçimi de Volkswagen yetkililerinin tercihlerine bıraktı.

Bugün 01:59 TSİ - Ekonomi

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