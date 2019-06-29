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Şile’de Feci Kaza: 8 Yaralı

Şile, Üvezli köyü mevki’inde takla atan araç içerisinde bulunan 4’ü çocuk, biri bebek 8 kişi yaralandı. Kazayı gören yaralıların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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Kaza Üvezli köyü mevki’i Çekmeköy istikametinde meydana geldi. T. T’nin kullandığı 34 DR 4231 plakalı otomobil yağışın da etkisiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza yapan aracı gören vatandaşlar 156’yı arayarak jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ BEBEK, BİRİ HAMİLE 8 YARALI

Takla atan aracın içerisinde bulunan şoför T. T. , Z. T., hamile M. T., çocuklardan E. T., Z. T., R. T., Y. T ve bir buçuk yaşındaki S. T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. Takla atan otomobil çekici ile götürülürken kazada yaralanan 8 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören M. T. “Yağmur yeni yağmıştı. 60- 70 kilometre hızla geliyorduk. O anda burada yol kaygandı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arabada 7 kişi vardı “dedi.

7 KİLOMETRE ARADA İKİNCİ KAZA

8 kişinin yaralandığı feci kazadan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ise bir beton mikseri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 34 UT 1116 plakalı beton mikserinin şoförünü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan şoför hastaneye kaldırıldı.

(Mustafa Biçer/İHA)

# TRAFİK KAZASI ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

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