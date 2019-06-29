Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:42 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:00 TSİ

Saniyeler içinde motosikleti çaldı o anlar kameraya yansıdı

Acıbadem’de motosikletli iki hırsız, apartmanın önünde park halinde olan motosikleti, kilidini saniyeler içerisinde kırarak çaldılar. Hırsızlardan biri çaldıkları motosikletle, biri de geldikleri motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Saniyeler içinde motosikleti çaldı o anlar kameraya yansıdı

Olay Acıbadem Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gece vakitlerinde gerçekleşti. Motosikletli iki hırsız, bir apartmanın önünde park halinde olan motosikleti gözlerine kestirerek harekete geçtiler. Hırsızlardan biri çalacakları motosikleti park halinde bulunduğu yerden hareket ettirerek sokağa doğru getirdi. Ardında diğer hırsız, motosikletin kilidini saniyeler içerisinde kırdı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsızlardan biri geldikleri motosiklet ile, diğeri de çaldıkları motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki hırsız park halindeki motosikleti yerinden hareket ettiriyor, hırsızlar motosikletin kilidini saniyeler içerisinde kırıyorlar ve motosikleti çalıyorlar.

(İHA)

Bugün 09:42 TSİ İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
İstanbul’da 750 Kilo Esrar Yakalandı mask
İstanbul’da 750 Kilo Esrar Yakalandı
Hadımköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü mask
Hadımköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Engelli Vatandaşlar İçin Engelsiz e-Devlet Uygulaması mask
Engelli Vatandaşlar İçin Engelsiz e-Devlet Uygulaması
Kaza Yapan Sürücünün Kaçtığı O Anlar Kamerada mask
Kaza Yapan Sürücünün Kaçtığı O Anlar Kamerada
Başkentte "Narkotik Suçlar Ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” mask
Başkentte "Narkotik Suçlar Ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması”
Şile’de Feci Kaza: 8 Yaralı mask
Şile’de Feci Kaza: 8 Yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
ABD, O ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor mask
ABD, O ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı mask
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
MHP lideri Bahçeli’den Akşener’e Öcalan mektubu tepkisi mask
MHP lideri Bahçeli’den Akşener’e Öcalan mektubu tepkisi

GALERİ

Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri mask
Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri
Müzelerde İndirimli Bilet Kampanyası mask
Müzelerde İndirimli Bilet Kampanyası
Beypazarı'nda "Yaşayan Köy Müzesi" mask
Beypazarı'nda "Yaşayan Köy Müzesi"
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi mask
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi
Cemil Usta kimdir? Süper Lig'de Cemil Usta sezonu mask
Cemil Usta kimdir? Süper Lig'de Cemil Usta sezonu
Bugün Neler Yaşandı? 28 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 28 Haziran 2019 Günün Özeti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL