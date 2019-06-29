Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:23 TSİ- Gündem G: Bugün 10:24 TSİ

Memura Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi

Mamak Belediyesi, bünyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personel için BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine imza attı. Belediyede çalışan memurların maddi yönden desteklenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla varılan anlaşmanın imzaları Mamak Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle atıldı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Memura SDS müjdesi

Mamak Belediyesi, bünyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personel için BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine imza attı. Belediyede çalışan memurların maddi yönden desteklenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla varılan anlaşmanın imzaları Mamak Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle atıldı. İmza törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, BEM-BİR-SEN 1 No’lu Şube Başkanı Feridun Güneş, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı. İmzalanan sözleşmeye göre belediyede çalışan 507 memur ve sözleşmeli personel için aylık brüt 830 TL’lik artış ile bayram ikramiyeleri öngörüldü.

İmkanlarımız ölçüsünde iyileştirmeye gayret ettik

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin memurlar için hayırlı olmasını dileyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Elimizden geldiğince, imkanlarımız ölçüsünde çalışanlarımızın ekonomik durumunu iyileştirmeye gayret ettik. Bu sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Çalışanlarımızla, Güzel Mamak için gece gündüz demeden, gönül birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi. İmzalanan sözleşme için memurlar adına teşekkür eden BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Uslu, “Birlik ve beraberlik içinde sosyal standartları yükseltmek için sözleşmemizi imzaladık. Memurlarımız da bu moral ve motivasyonla Mamak halkına daha kaliteli hizmet etmek için ellerinde geleni yapacaklardır” dedi. İmza töreninde söz alan AK Parti, MHP ve CHP grup başkan vekilleri de sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek Başkan Köse’ye teşekkür etti.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:23 TSİ Ankara/ Mamak- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ATO’da mask
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ATO’da
Memura Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi mask
Memura Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi
Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na Uyarı! “Umarım Aklımızla Dalga Geçmezsin” mask
Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na Uyarı! “Umarım Aklımızla Dalga Geçmezsin”
'Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor' mask
'Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor'
Çankayalı Kursiyerlerden Mozaik İşlemleri mask
Çankayalı Kursiyerlerden Mozaik İşlemleri
Cebeci'ye Baştan Aşağıya Yenileme mask
Cebeci'ye Baştan Aşağıya Yenileme
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
ABD, O ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor mask
ABD, O ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı mask
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
MHP lideri Bahçeli’den Akşener’e Öcalan mektubu tepkisi mask
MHP lideri Bahçeli’den Akşener’e Öcalan mektubu tepkisi

GALERİ

Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri mask
Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri
Müzelerde İndirimli Bilet Kampanyası mask
Müzelerde İndirimli Bilet Kampanyası
Beypazarı'nda "Yaşayan Köy Müzesi" mask
Beypazarı'nda "Yaşayan Köy Müzesi"
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi mask
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi
Cemil Usta kimdir? Süper Lig'de Cemil Usta sezonu mask
Cemil Usta kimdir? Süper Lig'de Cemil Usta sezonu
Bugün Neler Yaşandı? 28 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 28 Haziran 2019 Günün Özeti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL