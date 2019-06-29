Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:37 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:58 TSİ

Kaza Yapan Sürücünün Kaçtığı O Anlar Kamerada

Fatih’te caddede seyir halinde olan otomobile, sür’atli bir şekilde yola giren başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen otomobildeki sürücü sonrasında kaçmaya başladı. Kaza anı ve sürücünün kaçtığı o anlar kameralara yansıdı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza Yapan Sürücünün Kaçtığı O Anlar Kamerada

Kaza, 3 Haziran Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı 10. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde beyaz renkli otomobil caddeye girerek Topkapı istikametine seyretmeye başladı. Caddede bir süre giden otomobile o esnada ara sokaktan sür’atli bir şekilde caddeye giren başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu beyaz renkli otomobile çarpan diğer otomobil, ters yöne dönerek metrelerce geri gittikten sonra durabildi.

ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ YANINA GELİNDE DEPAR ATARAK KAÇTI

Olayın ardından beyaz renkli otomobildeki sürücü ve arkadaşı koşarak kendilerine çarpan aracın başına gitti. Ancak aracın yanına geldiklerin hiç ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı. Kendilerine çarpan aracın sürücüsü yerinden fırlayarak cadde üzerinde depar atmaya başladı. Diğer sürücünün yakalamaya çalıştığı şahıs bir süre sonra kayıplara karıştı. O anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından beyaz otomobilin sürücüsü polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Bugün 10:37 TSİ İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
İstanbul’da 750 Kilo Esrar Yakalandı mask
İstanbul’da 750 Kilo Esrar Yakalandı
Hadımköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü mask
Hadımköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Engelli Vatandaşlar İçin Engelsiz e-Devlet Uygulaması mask
Engelli Vatandaşlar İçin Engelsiz e-Devlet Uygulaması
Başkentte "Narkotik Suçlar Ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” mask
Başkentte "Narkotik Suçlar Ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması”
Saniyeler içinde motosikleti çaldı o anlar kameraya yansıdı mask
Saniyeler içinde motosikleti çaldı o anlar kameraya yansıdı
Şile’de Feci Kaza: 8 Yaralı mask
Şile’de Feci Kaza: 8 Yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
ABD, O ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor mask
ABD, O ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı mask
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
MHP lideri Bahçeli’den Akşener’e Öcalan mektubu tepkisi mask
MHP lideri Bahçeli’den Akşener’e Öcalan mektubu tepkisi

GALERİ

Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri mask
Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi mask
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi
Cemil Usta kimdir? Süper Lig'de Cemil Usta sezonu mask
Cemil Usta kimdir? Süper Lig'de Cemil Usta sezonu
Bugün Neler Yaşandı? 28 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 28 Haziran 2019 Günün Özeti
MİT Tırları Davasında Karar Açıklandı mask
MİT Tırları Davasında Karar Açıklandı
Türkiye büyük kedilerine isim arayacak mask
Türkiye büyük kedilerine isim arayacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL