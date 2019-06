Gökhan Kocakaya: “Gazi Koşusu’nu kazanmayı çok istiyoruz”

Türkiye’de at yarışının derbisi olarak adlandırılan ve bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu öncesi ‘Akgün’ isimli at ile yarışa katılacak olan jokey Gökhan Kocakaya, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Daha önce 2009’da Miramis isimli at ile Gazi Koşusu’nda şampiyon olan Gökhan Kocakaya, atının yarış için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade ederek, “Gazi Koşusu yarışçılığımızın bayramı diyebilirim. Zaman azaldıkça heyecan artıyor. Herkes heyecanlı ve böyle bir yarışta iyi bir netice edebilmek için umutluyuz. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ekip olarak yarış saatini bekliyoruz. Atımız Ankara’dan geliyor. Ankara rakımını göz önünde bulundurursak buradaki atlara istinaden olumlu etki ederek gireceğiz. Atımızın bu sabahki sprinti iyi. Yarış için son provalarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız yerinde mutluyuz ve heyecanlıyız. Yarışı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“BU SENE GAZİ KOŞUSU’NUN FAVORİLERİ VAR”

Daha önce 2009 yılında Miramis isimli at ile Gazi Koşusu’nda zirveyi temsil eden Kocakaya, atının favoriler arasında olduğunun altını çizerek, “Bu sene Gazinin favorisi yok, favorileri var. Bu yarış için ön plana çıkan 5-6 tane at var. Bunlardan birisi de Akgün. Nihayetinde ne kadar rakip diyebileceğim at varsa da yok aslında. 22 at koşuyorsa hepsi rakiptir. O gün yarış içerisinde olumlu yönde güzel pozisyonda yer alabilirsek yarış olumlu neticelenecektir. Ben ata inanıyorum. Rakiplerimiz de atlarını çok iyi şekilde yarışa hazırlamışlar. Gönül ister biz kazanalım. Çok istiyoruz hazırlıklarımız tam gerisi kader kısmet” açıklamasını yaptı.

“15. KULVARI BEĞENİYORUM”

93. Gazi Koşusu’nda 15. kulvardan çıkacaklarını aktaran deneyimli jokey, yarışa başlayacakları numaranın kendileri için olumlu bir durum olduğunu aktararak, “Aslında 15. kulvar bizim için olumlu. Yarış Türkiye şartlarında her zaman hızlı başlayıp belli bir mesafeden sonra yavaşlıyor. Başladığımız tempoda gidilmiyor. 15. kulvarın dışında çıkacak olan süratli atlar var. Onlar öne doğru pozisyon aldığı takdirde biz de onların arkasında güzel bir pozisyonda düzlüğü bekleyeceğiz. Start numaramız güzel. 15 numarayı beğeniyorum. Dışarıdaki süratli atlar yerini aldıktan sonra biz de yerimizi almayı planlıyoruz” diye konuştu.

(Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)