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Gökhan Gökçe: “Scoutleo’nun performansı son dönemde çok iyi”

Bu yıl Gazi Koşusu’nda Scoutleo adlı safkan at ile 5. sıradan start alacak olan jokey Gökhan Gökçe, favori olarak gösterilmesi hakkında, “Kullanacağım atın performansı çok iyi. O yüzden favori olarak gösteriliyor” dedi.
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Türk yarışçılığında ‘derbi’ olarak adlandırılan ve bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu’nda Scoutleo adlı safkan at ile 5. sıradan start alacak olan jokey Gökhan Gökçe, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Gazi Koşusu’nun Türkiye’de atçılığın derbisi olduğunu belirten Gökhan Gökçe, “Starta kadar heyecan dorukta oluyor. Sonra yarışın gidişatı, temposu onlara odaklanıyorsunuz. İnşallah şans bizden yana olur, yarışı biz kazanmış oluruz. Kısmet diyelim” diye konuştu.

“KULLANACAĞIM ATIN PERFORMANSI SON DÖNEMDE ÇOK İYİ”

Kullanacağı atın performansının son dönemde çok iyi olduğundan favori gösterildiğini belirten Gökçe, “O günkü yarış şansınızın olması gerekiyor. Yarışta en ufak faule, kapanmaya maruz kaldığınız anda ne kadar favori ata da binseniz şansınız o anda yarı yarıya düşmüş oluyor. Yarışta rahat giden bir atın arkasından gidebilirseniz o size düzlüğe kadar zorlanmadan yol açabiliyor. Ama kötü yere kaldığınız zamanda yarış şansınız çok azalıyor” şeklinde konuştu.

“START İÇİN TAM İSTEDİĞİMİZ SIRA OLDU”

Start sırasının çok iyi olduğunu ifade eden Gökhan Gökçe, “Tam istediğimiz sıra. İlk 10’da yer almak çok iyi oluyor. 5. sıra bence çok iyi” ifadelerini kullandı.

“21 AT İÇİNDE ÖN PLANA ÇIKAN BİZİM GİBİ SAFKANLAR VAR”

Koşuda koşan atların hepsinin iyi olduğunu vurgulayan Gökçe, “Hepsi kaliteli, kendini göstermiş atlar. 21 at içinde ön plana çıkan bizim gibi safkanlar var. Mesafeyi tutan, performansı iyi olan safkanlar var. Yarış içerisinde sırası güzel olup, yarış içerisinde tutup sürpriz yapanlarda var. Mesela geçen sene aynısını ben yaşadım. Kağıt üzerinde şans tanınmayan bir attı ama ikinci oldum. Yarış içinde yerim çok iyiydi. O yüzden yarış içerisinde rakibe kitlenmeyip kendi yarışınızı koşarsanız daha mantıklı oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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