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Mirkelam Dorock Xl Kadıköy Konser Verdi

Pop müziğin sevilen sesi Mirkelam Dorock Xl Kadıköy sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. Müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Mirkelam, 20. yıla özel olarak hazırlanan ve efsaneleşmiş şarkılarını çok değerli isimlerin yorumladığı “Mirkelam Şarkıları” albümünü Şubat 2017’de sevenleriyle buluşturdu.
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Mirkelam Dorock Xl Kadıköy'de Sahne Aldı

Pop müziğin sevilen sesi Mirkelam Dorock Xl Kadıköy sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. Müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Mirkelam, 20. yıla özel olarak hazırlanan ve efsaneleşmiş şarkılarını çok değerli isimlerin yorumladığı “Mirkelam Şarkıları” albümünü Şubat 2017’de sevenleriyle buluşturdu.

“Her Gece”, “Tavla”, “Asuman Pansuman”, “Hatıralar”, “Ah Bir Joker”, “Kaprislisin Sevgilim”, “Unutulmaz”, “Kokoreç” gibi şarkılarıyla akıllara kazınan Mirkelam; muhteşem sahne performansıyla Dorock Xl Kadıköy sahnesinde sevenlerine unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu.Yaklaşık iki saat kadar sahnede kalan sanatçı performansı ve sahnesiyle göz doldurdu.

Haber:Estergon Karagöz/ İstanbul

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