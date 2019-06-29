Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ATO’da

ATO BAŞKANI BARAN, HALK BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ARSLAN’I ATO ÜYELERİYLE BİR ARAYA GETİRDİ.

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ı konuk eden ATO Başkanı Baran, bankacılık sistemi ile reel sektörün birbirine her zaman ihtiyaç duyduğunu anlattı. Baran, ATO’nun son iki yılda 3 ayrı KOBİ Destek Kredisi çalışmasıyla üyelerine 3 milyon TL’lik finansman imkanı sağladığını söyledi. Baran, “Üyelerimizin kaynağını, ihtiyaçları olduğu zaman onlara kullandırdık” dedi.

Halk Bankası Genel Müdürü Arslan da, ekonomilerde dönem dönem iniş çıkışların yaşanabileceğini ancak bu durumun ana yükselişi engellemeyeceğini söyledi. Reel sektör ile finans sektörünün ilişkisine değinen Arslan, “Reel sektör ile finans sektörü et ve tırnak gibidir. Ülkemizin bankalara ihtiyacı olduğu dönemlerde özel sektör ve özellikle kamu bankaları elini taşın altına koydu” dedi.

Arslan, ATO Meclis ve Komite üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Genel istişarenin ardından da ATO üyeleriyle birebir görüşme yapan Arslan, üyelerin sorunlarını dinledi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Mehmet Karabay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Halil İlik ile ATO Meclis ve Komite Üyeleri katıldı.