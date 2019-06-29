Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:56 TSİ- Gündem G: Bugün 10:58 TSİ

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ATO’da

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ı ATO üyeleriyle bir araya getirdi. ATO Meclis ve komite üyelerinin sorunlarını dinleyen Arslan, genel istişarenin ardından ATO üyeleriyle birebir görüşmeler yaptı.

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ATO’da mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

ATO BAŞKANI BARAN, HALK BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ARSLAN’I ATO ÜYELERİYLE BİR ARAYA GETİRDİ.

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ı konuk eden ATO Başkanı Baran, bankacılık sistemi ile reel sektörün birbirine her zaman ihtiyaç duyduğunu anlattı. Baran, ATO’nun son iki yılda 3 ayrı KOBİ Destek Kredisi çalışmasıyla üyelerine 3 milyon TL’lik finansman imkanı sağladığını söyledi. Baran, “Üyelerimizin kaynağını, ihtiyaçları olduğu zaman onlara kullandırdık” dedi.

Halk Bankası Genel Müdürü Arslan da, ekonomilerde dönem dönem iniş çıkışların yaşanabileceğini ancak bu durumun ana yükselişi engellemeyeceğini söyledi. Reel sektör ile finans sektörünün ilişkisine değinen Arslan, “Reel sektör ile finans sektörü et ve tırnak gibidir. Ülkemizin bankalara ihtiyacı olduğu dönemlerde özel sektör ve özellikle kamu bankaları elini taşın altına koydu” dedi.

Arslan, ATO Meclis ve Komite üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Genel istişarenin ardından da ATO üyeleriyle birebir görüşme yapan Arslan, üyelerin sorunlarını dinledi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Mehmet Karabay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Halil İlik ile ATO Meclis ve Komite Üyeleri katıldı.

# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:56 TSİ Ankara/ Çankaya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Memura Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi mask
Memura Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi
Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na Uyarı! “Umarım Aklımızla Dalga Geçmezsin” mask
Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na Uyarı! “Umarım Aklımızla Dalga Geçmezsin”
'Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor' mask
'Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor'
Çankayalı Kursiyerlerden Mozaik İşlemleri mask
Çankayalı Kursiyerlerden Mozaik İşlemleri
Cebeci'ye Baştan Aşağıya Yenileme mask
Cebeci'ye Baştan Aşağıya Yenileme
Türkiye 5 Ayda 13 Milyon Ziyaretçi Ağırladı mask
Türkiye 5 Ayda 13 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
ABD, O ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor mask
ABD, O ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı mask
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
MHP lideri Bahçeli’den Akşener’e Öcalan mektubu tepkisi mask
MHP lideri Bahçeli’den Akşener’e Öcalan mektubu tepkisi

GALERİ

Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri mask
Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi mask
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi
Cemil Usta kimdir? Süper Lig'de Cemil Usta sezonu mask
Cemil Usta kimdir? Süper Lig'de Cemil Usta sezonu
Bugün Neler Yaşandı? 28 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 28 Haziran 2019 Günün Özeti
MİT Tırları Davasında Karar Açıklandı mask
MİT Tırları Davasında Karar Açıklandı
Türkiye büyük kedilerine isim arayacak mask
Türkiye büyük kedilerine isim arayacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL