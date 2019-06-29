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Hadımköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Hadımköy’de sanayi sitesi içinde menteşe parçaları taşıyan bir kamyonun sürücüsü, karşı yönden gelen ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda yol kenarında park halinde bulunan vinçle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken sanayi sitesi içerisinde trafik yoğunluğu meydana geldi.
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Olay, saat 09.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Organize Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunis Başaran (51) hakimiyetindeki 34 MGL 23 plakalı menteşe parçalarını taşıyan kamyon sanayi sitesi içerisinde seyir halindeyken karşı yönden gelen ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan kamyon daha sonra yan devrildi. Araç içerisinde kalan sürücü şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

KAMYON ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazanın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Kaza sebebiyle sanayi sitesi içerisinde gidiş geliş güzergahı olan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kamyondan yola savrulan menteşe parçalarının toplanması ve aracın çekiciyle kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

(Ufuk Kıvık/İHA)

# TRAFİK KAZASI ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

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