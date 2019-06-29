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Çocukla Güvenli ve Sağlıklı Bir Yolculuk İçin Hazırlık Şart

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Sarp, çocuklarıyla birlikte seyahat edecek ailelerin sağlıklı ve güvenli yolculuk geçirmesi için tavsiyelerde bulundu.
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Çocukla seyahatin hem anne-babalar hem de çocuklar için stresli bir durum olduğunu belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Sarp, çocuklu yolculukları sorunsuz atlatmanın anahtarının düzgün bir planlama ve hazırlık sürecinde saklı olduğunu belirtti.

“Oto koltuğunu ters yerleştirmek, çocuğunuzu güvende hissettirir”

Yolculuk için ailelere önerilerde bulunan Prof. Dr. Sarp: “Riskli durumları öngörmek ve tedbir almak anne-babaların da kendilerini iyi hissetmesini sağlar, çocuğa da güven ortamı yaratır” dedi. Söz konusu çocuk olunca en önemli gündem maddesinin güvenlik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sarp sözlerine şu şekilde devam etti: “Araba ile yolculuk yaparken oto koltuğunu ters yerleştirmek çocuğunuzu güvende hissettirecektir. Yaşça büyük çocuklar ise arka koltukta seyahat etmeli ve emniyet kemeri mutlak suretle bağlı olmalıdır. Bunlara ek olarak kaybolmalara karşı çocuğunuzun koluna bağlayacağınız; sizin numaranız ve bilgilerinizi içeren bir bileklik basitolduğu kadar hayati olacaktır.”

Ateş düşürücü ve ağrı kesiciyi unutmayın

Uzun yolculukların çocukların bünyelerini etkileyebileceğini ve çeşitli hastalıklara yol açabileceğine de vurgu yapan Prof. Dr. Nilgün Sarp: “Gideceğiniz yerin iklimine ve şartlarına uygun giyeceklerin yanı sıra çocukların metabolizmalarını güçlü tutmasını sağlayacak besinleri yanınıza almanız çok önemli. Çocuğunuzun hasta olma ihtimaline karşı yanınıza ateş düşürücü, vitamin almanız faydalı olacaktır. Ayrıca çocuğunuzu güneşten ya da soğuk rüzgarların etkisinden korumak için koruyucu kremler bulundurmanız gerekecektir. Gideceğiniz yerdeki böcek ve sinek ısırıkları ihtimaline karşı, çeşitli doğal ve hipoalerjenik sinek ve böcek savarlar da listenize eklemeniz gereken şeylerden olabilir” dedi.

Yolculukta sık karşılaşılan sorunlardan biri olan mide bulantısı için de önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nilgün Sarp, yolculuklarda sık yapılan hatanın çocuklara tablet ve telefon verilmesi olduğunu belirterek, sözlerine “Hem toplu taşıma araçlarında hem de şahsi araçlarda her ne kadar tablet, telefon yolculuğu kurtaracak araçlar gibi düşünülse de çocuğun daha çok midesinin bulanmasına neden olarak yolculuğu daha da zorlaştıracaktır” diye devam etti.

Uçak yolculuklarında yaşanan basınç değişiklikleri nedeniyle çocukların kulaklarının ağrımaması için küçük çocuklara sakız vermek, bebeklere ise biberon ya da emzik vermenin yolculuğu kolay hale getireceğini belirten Prof. Dr. Nilgün Sarp: “Eğer tren ya da uçaktaysanız ayağa kalkmanıza müsaade edilen zamanlarda çocuğunuzla beraber ufak yürüyüşler yapmak çocuğunuzu rahatlatacak ve kan dolaşımını hızlandıracaktır” dedi.

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