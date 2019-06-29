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Emniyet ve jandarmadan 'narkotik ve göçmen kaçakçılığı' uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı' uygulamasında 931 aranan şüpheli ile 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1516 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kullanımı ile göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla ülke genelinde 'Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı' uygulaması yaptı. 14 bin 606 nokdtada, 50 bin 476  personel ve 238 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 847 ev, 369 istasyon-gar-terminal, 278 liman-marina-balıkçı barınağı, 5 bin 938 park, 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 kişi sorgulandı.

931 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Kontrollerde 6 kişi 'adam öldürme', 41 kişi 'yaralama', 2 kişi 'cinsel taciz', 2 kişi 'çocuğun cinsel istismarı', 38 kişi ' hırsızlık', 3 kişi yağma-gasp, 16 kişi 'dolandırıcılık', 34 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 19 'kaçakçılık', 3 kişi 'PKK terör örgütü ile bağlantılı olmak', 2 kişi 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek',14 kişi 'tehdit-hakaret', 8 kişi 'mala zarar verme', 710 diğer suçlardan ve 6'sı çocuk 33 kayıp olarak aranan olmak üzere toplam 931 aranan kişi yakalandı. 

41 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan denetimlerde ise 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 516 düzensiz göçmen yakalanırken, 11 adet sahte pasaport, 5 adet sahte kimlik ve 18 adet sahte yol izin belgesi formu, 2 adet göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan tekne ve yine bu suçta kullanılan 20 adet araç ele geçirildi.

NARKOTİK SUÇLAR

Narkotik suçlara yönelik denetimlerde 2 uzun namlulu silah, 11 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 119 mermi, 4 kesici-delici alet, 3 bin 640 gram  esrar, 33 gram eroin, 14 gram bonzai, 737 gram metanfetamin, 11 gram skunk, 83 adet ecstasy, 17 adet sentetik ecza, 64 bin 714 adet kök kenevir, 7 bin 450 paket kaçak sigara ve 68 litre kaçak içki ele geçirildi. 858 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 69 kişi gözaltına alındı.

EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 17 bin 451 umuma açık eğlence mekanı-iş yeri denetlendi, kuralları ihlal eden 344 eğlence mekanı-iş yeri sahibine işlem yapıldı, 61 adet eğlence mekanı-iş yeri kapatıldı. Denetimlerde, 132 bin 372 araç kontrol edilirken, bin 922 aranan araç tespit edildi, 2 bin 262 araca işlem yapıldı ve 474 araç trafikten men edildi. 

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