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Can Öncü Hollanda’da sahne alıyor

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası sekizinci yarışı olan Hollanda’da piste çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan 15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, geçen sezon Moto3’te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix’ini kazanmayı başarmıştı. Genç yıldız Moto3’te Red Bull KTM Ajo takımı ile mücadele ediyor.