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Can Öncü Hollanda’da sahne alıyor

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası sekizinci yarışı olan Hollanda’da piste çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan 15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, geçen sezon Moto3’te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix’ini kazanmayı başarmıştı. Genç yıldız Moto3’te Red Bull KTM Ajo takımı ile mücadele ediyor.
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Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda sekizinci yarışına çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Can Öncü, Pazar günü Hollanda’da Assen Pisti’nde podyumu kovalayacak. Yarış TSİ 13.00’de başlayacak.

LİDER MARC MARQUEZ DE SAHNE ALIYOR

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de de sezonun sekizinci yarışı Hollanda’da koşulacak. 4.5 kilometre uzunluğundaki Assen Pisti’nde Red Bull sporcusu Marc Marquez pilotlar sıralamasındaki liderliğini geliştirmeye çalışacak. TSİ 16.00’da başlayacak ve 26 tur sürecek yarış öncesinde Marquez, 140 puanla sürücüler sıralamasında liderlik koltuğunda otururken 103 puanlı Andrea Dovizioso ikinci sırada bulunuyor. Alex Rins ise 101 puanla 3. basamağın sahibi.

(İHA)

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