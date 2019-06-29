Göçmenler İçin Uyum Etkinliğine Keçiören Belediyesinden Destek

ALTINOK: GÖÇMENLERİN İNSANCA YAŞAMA HAKKI VARDIR



Başkan Altınok, “Vatanlarından, ülkelerinden, ailelerinden kopmak zorunda bırakılmış insanlarımızın feryatları, çığlıkları, ıstırapları var. Yaz kış demeden yollara düşen aileler ve çocuklar var. Göçmenlere geldikleri ülkelerde uyum çalışmalarının yapılması, yaşam haklarının ve yaşam ortamlarının insanca sağlanması önemlidir” dedi.





MÜLTECİLER KÜLTÜRLERİNİ KEÇİÖREN’DE YAŞATTI



Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi(KGHM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER), İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (İGAM) ortaklaşa düzenlediği " Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jan Mari Garelli, Ankara Kızılay Toplum Merkezi Müdürü Ece Yılmaztürk, STK temsilcileri ve göçmenler katıldı. Keçiören Kalaba Kent Meydanına kurulan sahne ve göç veren çeşitli ülkelerin tanıtıldığı stantlarda gezerek keyifli bir programa tanıklık eden göçmen aileler kendilerine özgü halk danslarını izlemenin keyfini çıkardı.





YAZ OLUYOR YANIYORLAR, KIŞ OLUYOR DONUYORLAR



Programın açılış konuşmasında mültecilere hitaben konuşma yapan Başkan Turgut Altınok, “Göçmenler konusunda Türkiye ekonomik ve siyasi olarak ciddi bir yük aldı. Şimdi de bir taraftan sürekli ısınan bir Orta Doğu gerçeği var. Petrol ve ekonomik güç savaşları masum insanları evlerinden ve vatanlarından ediyor. Uzuvlarını yitiren insanlar yaşamak için buldukları yerlerde hayata tutunmaya çalışıyor. Yaz oluyor yanıyorlar, kış oluyor donuyorlar” diye konuştu.



DÜNYA VE AVRUPA BU İŞE SAHİP ÇIKMALI



Başkan Altınok, Türkiye’nin ve dünyanın içerisinde bulunduğu mülteci sorununa atıfta bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v) müminlere, ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü, bir âlimin kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşu.’ Aynı şekilde, ‘İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olan ve hizmet edendir’ ve ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ buyuruyor. Biz de ülke olarak göçmenlere karşı misafirperver davrandık ve hala da öyle devam ediyor. Problemin çözümü nedir, çözüm konusunda neler yapılabilir diye çeşitli istişareler yapılıyor. Dünya, Avrupa bu işe sahip çıkmalı. Yeni doğan veya göç ederek gelen mülteci çocukların eğitim alması ve bu çocukların geleceğe hazırlanması lazım. Göçmenlerin bu sessiz çığlığına herkesin kulak vermesi lazım. Temennim göçmen kardeşlerimizin yeniden vatanlarına dönmeleridir. Türkiye’nin mücadelesi de özellikle Suriyeli göçmenleri kendi topraklarında yaşatmaktır. Sınırımızda ve sınır ötesinde yaptığımız operasyonlar bunun içindir. Bu anlamda Keçiören Belediyesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu sıkıntıya bu ıstıraba herkesin gözünü ve gönlünü açması lazım.”​