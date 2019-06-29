Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:02 TSİ- Gündem G: Bugün 12:03 TSİ

Göçmenler İçin Uyum Etkinliğine Keçiören Belediyesinden Destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelerek yaşamlarını Keçiören’de sürdüren göçmenlerin kültürlerini, geleneklerini ve yöresel el sanatlarını sergilemeleri için Keçiören Belediyesinin destekleriyle düzenlenen ‘Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye’ etkinliğine katıldı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

ALTINOK: GÖÇMENLERİN İNSANCA YAŞAMA HAKKI VARDIR

Başkan Altınok, “Vatanlarından, ülkelerinden, ailelerinden kopmak zorunda bırakılmış insanlarımızın feryatları, çığlıkları, ıstırapları var. Yaz kış demeden yollara düşen aileler ve çocuklar var. Göçmenlere geldikleri ülkelerde uyum çalışmalarının yapılması, yaşam haklarının ve yaşam ortamlarının insanca sağlanması önemlidir” dedi.



MÜLTECİLER KÜLTÜRLERİNİ KEÇİÖREN’DE YAŞATTI

Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi(KGHM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER), İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (İGAM) ortaklaşa düzenlediği " Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jan Mari Garelli, Ankara Kızılay Toplum Merkezi Müdürü Ece Yılmaztürk, STK temsilcileri ve göçmenler katıldı. Keçiören Kalaba Kent Meydanına kurulan sahne ve göç veren çeşitli ülkelerin tanıtıldığı stantlarda gezerek keyifli bir programa tanıklık eden göçmen aileler kendilerine özgü halk danslarını izlemenin keyfini çıkardı.



YAZ OLUYOR YANIYORLAR, KIŞ OLUYOR DONUYORLAR

Programın açılış konuşmasında mültecilere hitaben konuşma yapan Başkan Turgut Altınok, “Göçmenler konusunda Türkiye ekonomik ve siyasi olarak ciddi bir yük aldı. Şimdi de bir taraftan sürekli ısınan bir Orta Doğu gerçeği var. Petrol ve ekonomik güç savaşları masum insanları evlerinden ve vatanlarından ediyor. Uzuvlarını yitiren insanlar yaşamak için buldukları yerlerde hayata tutunmaya çalışıyor. Yaz oluyor yanıyorlar, kış oluyor donuyorlar” diye konuştu.

DÜNYA VE AVRUPA BU İŞE SAHİP ÇIKMALI

Başkan Altınok, Türkiye’nin ve dünyanın içerisinde bulunduğu mülteci sorununa atıfta bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v) müminlere, ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü, bir âlimin kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşu.’ Aynı şekilde, ‘İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olan ve hizmet edendir’ ve ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ buyuruyor. Biz de ülke olarak göçmenlere karşı misafirperver davrandık ve hala da öyle devam ediyor. Problemin çözümü nedir, çözüm konusunda neler yapılabilir diye çeşitli istişareler yapılıyor. Dünya, Avrupa bu işe sahip çıkmalı. Yeni doğan veya göç ederek gelen mülteci çocukların eğitim alması ve bu çocukların geleceğe hazırlanması lazım. Göçmenlerin bu sessiz çığlığına herkesin kulak vermesi lazım. Temennim göçmen kardeşlerimizin yeniden vatanlarına dönmeleridir. Türkiye’nin mücadelesi de özellikle Suriyeli göçmenleri kendi topraklarında yaşatmaktır. Sınırımızda ve sınır ötesinde yaptığımız operasyonlar bunun içindir. Bu anlamda Keçiören Belediyesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu sıkıntıya bu ıstıraba herkesin gözünü ve gönlünü açması lazım.”​

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 12:02 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ATO’da mask
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ATO’da
Memura Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi mask
Memura Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi
Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na Uyarı! “Umarım Aklımızla Dalga Geçmezsin” mask
Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na Uyarı! “Umarım Aklımızla Dalga Geçmezsin”
'Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor' mask
'Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor'
Çankayalı Kursiyerlerden Mozaik İşlemleri mask
Çankayalı Kursiyerlerden Mozaik İşlemleri
Cebeci'ye Baştan Aşağıya Yenileme mask
Cebeci'ye Baştan Aşağıya Yenileme
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
ABD, O ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor mask
ABD, O ülkelere sessiz! Türkiye'ye tehdit yağdırıyor
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı mask
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
MHP lideri Bahçeli’den Akşener’e Öcalan mektubu tepkisi mask
MHP lideri Bahçeli’den Akşener’e Öcalan mektubu tepkisi

GALERİ

Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri mask
Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri
Müzelerde İndirimli Bilet Kampanyası mask
Müzelerde İndirimli Bilet Kampanyası
Beypazarı'nda "Yaşayan Köy Müzesi" mask
Beypazarı'nda "Yaşayan Köy Müzesi"
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi mask
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi
Cemil Usta kimdir? Süper Lig'de Cemil Usta sezonu mask
Cemil Usta kimdir? Süper Lig'de Cemil Usta sezonu
Bugün Neler Yaşandı? 28 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 28 Haziran 2019 Günün Özeti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL