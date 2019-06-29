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Milli Sporcu 3 Ayrı Dalda Atın Madalya Kazandı

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Merve Tuncel, Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenen Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda 3 ayrı dalda 1’inciliği kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.
Milli Sporcu 3 Ayrı Dalda Atın Madalya Kazandı mask
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Yenimahalle’nin gururu Merve Tuncel’den madalya şov

Yenimahalle’nin Milli Gururu Merve Tuncel, 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada kırılması güç bir rekora imza attı. 400 ve 800 metre serbest yarışında 1’inciliği kazanan milli sporcu, 200 metre kelebek yarışında Comen rekoru kırdı.

Türk Bayrağını gururla dalgalandırdı

Gösterdiği başarılar ve performansı ile katıldığı şampiyonalarda Yenimahalle’yi gururla temsil eden Merve Tuncel, İtalya, Belçika, İsrail, İspanya gibi güçlü takımların katıldığı Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda, milli takımla birlikte sergilediği mücadele sonucunda Türk Bayrağı’nı gururla dalgalandırdı.

Şampiyonadan madalya ile dönerek, Yenimahalle’nin adını uluslararası müsabakalarda duyuran Merve Tuncel, 3-8 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli takım kadrosunda, Türkiye’nin ve Yenimahalle’nin adını altın harflerle yazdırmak için ter dökecek.

Merve, Yenimahalle’nin adını gururla temsil ediyor”

Merve’nin katıldığı müsabakalarda Yenimahalle’nin adını gururla temsil ederek, göstermiş olduğu mücadele ve çalışma azmi sonrasında büyük başarılar kazandığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanında vatandaşın spor yapabilmesi, sağlıklı yaşama adım atabilmesi için spor merkezleri inşa ediyoruz. Sporun tüm dallarına destek veriyoruz. Yüzme takımı sporcumuz Merve Tuncel ile gurur duyuyorum. Uluslararası müsabakalarda kazandığı madalyalar, ilçemize büyük gurur yaşatıyor. Sporcumuz bu başarıları kazanmak için büyük mücadele gösteriyor. Sporcumuza ve emeği geçen hocalarımıza, ülkemize yaşattıkları mutluluktan dolayı teşekkür ediyorum. Yenimahalle Belediyesi, bu ülkenin aydınlık geleceğinin teminatı olan gençlerin ve çocukların her zaman yanında olacaktır” dedi.

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Bugün 12:07 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Gündem

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