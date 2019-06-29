Albaraka Türk'ten ''Ustalar Sahada'' Projesi

ALBARAKA TÜRK’TEN ÖRNEK OLACAK PROJE “ USTALAR SAHADA”

Albaraka Türk, dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütürken bir taraftan da geleneklerine ve değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Bu anlayış doğrultusunda Albaraka Türk İnsan Kıymetleri Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan “Ustalar Sahada” projesi ile insan için değer üretme odaklı kurum kültürünün en güzel örneklerinden birini sunuyor. “Ustalar Sahada” projesi ile Albaraka Türk’ün emekliye ayrılmış üst düzey yöneticileri, Banka’nın özellikle bir üst göreve atanan çalışanlarına yönetsel ve iş ilişkileri konularında ihtiyaç duydukları konularda tecrübelerini aktarıyor.

“Albaraka kültürüne sahip ustalarımızdan hala öğreneceğimiz çok şey var”

“Ustalar Sahada” projesi ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, öncelikle çalışanların Albaraka’nın en kıymetli varlığı olduğunu dile getirerek, 30 yılı aşkın bir süredir faaliyette bulunan Albaraka Türk’ün değerlerine sahip çıkmaya ve emekli olmuş çalışanlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaya devam ettiğini ve Ustalar Sahada projesinin kendilerine oldukça heyecan verdiğini dile getirdi. Süleyman Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Albaraka’nın sahip olduğu kültürü, değerleri benimsemiş ve bankamızda değişik kademelerde görev aldıktan sonra pozisyonlarını kendilerinden bir sonrakilere emekliliğe ayrılarak bırakmış ustalarımızı unutmuyor ve yaşamları boyunca bankamıza bilgi ve tecrübeleriyle sahip çıkmalarını arzuluyoruz. Albaraka kültürüne sahip ustalarımızdan hala öğreneceğimiz çok şey var ve hala onların bilgi ve tecrübelerine ihtiyacımız var. Bu doğrultuda Ustalar Sahada projesiyle, yıllarını Albaraka’ya verdikten sonra emekliye ayrılan üst pozisyondaki yetkililerimizin tecrübelerinden yararlanmak ve bankamız kurumsal kültürünün yeni çalışanlara aktarılmasına katkıda bulunmak ve emekli olmuş çalışanlarımızın bu sürece daha hızlı bir şekilde adapte olmaları amacıyla bu büyük ustalarımızla “danışman” statüsünde birlikte olmaya devam ediyor, bizlere kattıkları değer ve destekleri için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.”