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Valentine Ozornwafor, Galatasaray’ın 3. Nijeryalı Futbolcusu Oldu

Galatasaray’ın yeni transferi genç futbolcu Valentine Ozornwafor, Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru’dan sonra sarı-kırmızılıların tarihindeki 3. Nijeryalı futbolcusu oldu.
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Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya’nın Enyimba Aba takımından 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor’u transfer ederek geleceğe de yatırım yaptı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılılara 300 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olurken, 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Valentine Ozornwafor, Galatasaray’ın Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar transfer ettiği 3. Nijeryalı futbolcu oldu. Nijeryalı olarak sarı-kırmızılı formayı daha önce 1991-1992 sezonunda Dominic Iorfa ve geçtiğimiz sezon Henry Onyekuru giymişti. Iorfa ve Onyekuru da hücumda görev yapıyordu. Ozornwafor ise Cimbom’un ilk Nijeryalı savunmacısı olacak.

Ozornwafor, genç yaşına rağmen Nijerya A Milli Futbol Takımı’nın da kadrosunda yer alıyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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