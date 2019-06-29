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TatlıFest,Ozan Doğulu Performansı İle Başladı

ANKAmall’un “20’nci yılımızda çok tatlıyız” sloganıyla gerçekleştirdiği TatlıFest, Ozan Doğulu’nun muhteşem performansı ile başladı. Pazar günü akşamına kadar sürecek festival, eşsiz tatlar, sunumlar ve konserlerle hem göze hem damaklara hem de kulaklara bayram yaşatıyor.
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Ece Türkiye tarafından yönetilen ve bu yıl 20’nci yılını kutlayan ANKAmall, TatlıFest’in ilk gününde Ankaralıları başarılı DJ ve müzisyen Ozan Doğulu ile buluşturdu.

28 Haziran Cuma günü kapılarını açan Festival, gün boyu renkli görüntülere, birbirinden heyecanlı lezzet yarışmalarına, büyükler ve çocuklar için düzenlenen atölyelere ev sahipliği yaptı. Türk ve dünya mutfağından en özel tatlıların yer aldığı festivale Başkentliler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’nin en sevilen tatlılarının yanı sıra Sıtkı Usta’nın soğuk baklavası, Künefeci Muallim’in kendi keşfi olan tepsi katmeri, HappyLoop’un kendi icadı olan sihirli enerji içeceği ve farklı milkshake yorumları gibi sıra dışı ve yeni ürünler de ilk kez bu festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ozan Doğulu’dan Muhteşem Şov

Çıkardığı son albüm olan ‘130 BPM Kreşendo’ albümü ile dikkatleri üzerine çeken Ozan Doğulu, festivalin ilk gününde Ankaralı hayranları ile buluştu. Sergilediği performans ile Başkentlilere eğlenceli dakikalar yaşatan Doğulu, yaptığı setlerle müzik coşkusunu zirveye taşıdı.

Mazhar Alanson Türkiye’de ilk kez açık havada Başkentlilerle buluşacak

Pek çok ilke ev sahipliği yapan TatlıFest, Türkiye’de ilk kez açık havada solo performans sergileyecek olan Mazhar Alanson’u Ankaralılarla buluşturacak. 7’den 70’e herkesin yakından takip ettiği ve severek dinlediği Mazhar Alanson akustik solo performansı ile festivalin gala konseri ile festivalin ikinci günü olan Cumartesi günü sahne alacak.

Festival 30 Haziran Pazar günü akşamına kadar devam edecek.

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Bugün 13:57 TSİ Ankara- Etkinlik

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