Putin’den Kritik Suriye Açıklaması

Osaka G – 20 zirvesinde, Financial Times gazetesi için açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; G – 20 görüşmeleri öncesi Suriye ve Türkiye hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Basra Körfezi’nde ABD ve Çin arasında tırmanan gerilim hakkında soru yöneltilen Putin: Yaşanan gerginliğinin yakın dönemde daha büyük sorunlara yol açacağını ve bu dönemde kurulacak yeni ticari ilişkilerin oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Suriye Sorusuna Önemli Türkiye Vurgusu!

G – 20 görüşmeleri öncesinde gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’ye yapılan müdahalelerin ardından, İran ve Türkiye ile stratejik ve ticari ilişkilerinin geliştiğini belirtti. Suriye üzerinde varılan mutabakatla, bölge ülkeleriyle iş ve partnerlik ilişkilerinin özellikle Türkiye ve İran özelinde ilerlediğini söyledi.

Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı!

Türkiye’nin de katıldığı G – 20 zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı, Suriye üzerinde yapılan müdahalelerin ardından Suriye’de istikrarın bir ölçüde sağlanabildiğini ve birçok bölgenin teröristlerden arındırıldığını söyledi.

Suriye üzerinde gerçekleştirilen ortak müdahalelerin, Moskova’nın beklediğinden daha karlı olduğunu ve bu sürecin Rusya’ya Türkiye ve İran gibi önemli bölgesel aktörleri kazandırdığını ve bu durumdan memnun olduklarını belirtti.

Putin’den ABD’ye Silahlanma Yarışı Uyarısı!

Türkiye ve İran üzerinden yaptığı açıklamalara ek olarak Putin, ABD’nin Orta Menzilli ve Anti Balistik Füze anlaşmalarından çekilmesinin önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

ABD yönetiminin, Rusya’yı bahane ederek tehlikeli boyutlarda kararlar aldığını da ekleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Osaka G - 20 zirvesinde, ABD Başkanı Donald Trump ile silahlanmanın azaltılmasına yönelik görüşme yapmak istediğini kaydetti.

Rusya ve ABD arasında yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının (INF) sona ermesinin ardından, Moskova’nın bu durumdan endişe duyduğunu belirtmiştir.