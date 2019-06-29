Her Yerde Sen 4. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı, Her Yerde Sen’in 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. İlk üç bölümünün yayınlanmasının ardından yoğun ilgi gören dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Fox TV ekranlarında yaz ayı boyunca yayınlanması planlanan Her Yerde Sen dizisi, 4. Bölüm fragmanın yayınlanmasıyla izleyicilerin merakını iki kat arttırdı.

Selin (Aybüke Pusat) ve Demir (Furkan Andıç) arasında yaşanan yeni gelişmeler ikisini de aynı yerde yaşamaya mecbur bırakacak gibi görünüyor. Tatlı tesadüflerin yaşanmasıyla ikilinin arasında yeni açmazlar olacaktır.

Her Yerde Sen Yeni Bölüm İlk Fragman

İlk üç bölümünden sonra izleyicileri ekran başına kilitleyen Her Yerde Sen dizisinin 4. ilk fragmanı bugün yayınlandı. Dizinin Fox Tv ekranlarında yayınlanmaya başlamasının ardından Demir ve Selin’in tatlı hikâyesi izleyicilerden tam not almayı başardı.

Yeni bölüm fragmanıyla ikilinin yepyeni maceralara atılacakları ve aralarında yeni yakınlaşmaların ortaya çıkacağa benziyor.

Her Yerde Sen 3. Bölümde Neler Oldu?

Selin ve Demir arasında hırsız yüzünden yaşanan tartışma karakolda son bulmuştur. Aynı nezarete düşen ikili arasında yeni bir tartışma alevlenmiştir.

Selin ve Demir’i birleştirme planları yapan arkadaşları ikili için yeni planlar üzerinde çalışmıştı. Maddi sıkıntıların yaşandığı şirketin toparlanması için hamle yapan Demir (Furkan Andaç), Selin’in yaptığı planları bozunca ikili arasında yepyeni bir gerilim tırmanmıştı.

Yeni bölüm ilk fragmanın yayınlanmasının ardından çözümsüz kalan birçok meselenin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde çözülmesi muhtemel görünüyor.

Yeni bölüm hakkında bazı ipuçlarını öğrenmek ve Demir ile Selin arasında yeni bölümde neler yaşayacaklarını görmek için Her Yerde Sen 4. Bölüm fragmanını hemen izleyebilirsiniz.

Her Yerde Sen Dizi Oyuncuları

Her Yerde Sen dizi oyuncuları ve set ekibiyle uzun soluklu devam edecek dizilerden biri olacağı düşünülmektedir. Dizinin başrolünü Furkan Andıç ile paylaşan Aybüke Pusat’a; Ali Yağcı (Burak), Ali Gözüşirin (İbrahim), Deniz Işın (Merve), Ali Barkın (Bora) karakteriyle eşlik etmektedir.

Senaryosunu Deniz Yeşilgün ve Esra Çetek Yılmazer’in yazdığı Her Yerde Sen dizisinin yönetmenliğini ise başarılı yönetmen Ender Mıhlar yapmaktadır.

Yaz ayı boyunca izleyicileri Fox Tv ekranlarına kilitleyecek olan Her Yerde Sen dizisi, yaz ayının en hızlı çıkış yapan ve hit kazanan dizileri arasında yerini hemen almıştır.

Yapımcılığını Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yaptığı Her Yerde Sen dizisi uzun süre reyting sıralamasında birinci olacağı düşünülmektedir. Dizinin yapımcılığını ise Karga Seven Pictures üstlenmektedir.