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Adalet Bakanlığı 12 Bin 713 Personel Alacağını Duyurdu

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çağrıyla, 12 Bin 713 kişinin merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere atanacağını duyurdu. Farklı meslek ve uzmanlık alanlarına göre açılacak kadrolarda en fazla sayıyı infaz koruma memurluğuna verirken, zabıt kâtipliğinden, şoföre ve avukata kadar sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu.
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Adalet Bakanlığı 12 Bin 713 Personel Alacağını Duyurdu

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çağrıyla, 12 Bin 713 kişinin merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere atanacağını duyurdu. Farklı meslek ve uzmanlık alanlarına göre açılacak kadrolarda en fazla sayıyı infaz koruma memurluğuna verirken, zabıt kâtipliğinden, şoföre ve avukata kadar sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak ataması yapılması meslekler içinde; psikolog, hemşire, şoför, gardiyan, hizmetli, zabıt katibi, teknisyen, icra katibi, avukat, sosyal çalışmacı vb. birçok farklı branş bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı 12 Bin 713 personel alımı ilanında belirtilen şartlara göre lisans mezunları için 2018 yılına ait KPSS puan türlerinden uygun kadrolara başvuru yapılabilmektedir.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı KPSS Puanı Kaçtır?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamayla birlikte 12 bin 713 kişinin sözleşmeli olarak, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirileceği duyurulmuştur.

Adalet Bakanlığı 12 Bin 713 personel alımı KPSS puanı 2018 yılında yapılan KPSS puanı üzerinden hesaplanmaktadır.

Kamu Personel Seçme Sınavında; KPSS P93 ve KPSS P3 puan türlerinden başvuru yapılacak kadroya göre en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları içinde KPSS P93 puan türünden yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.    

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Tarihi

12 Bin 713 sözleşmeli personel başvuru tarihi; 05.07.2019 – 19.07.2019 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı merkez teşkilatına bizzat yapılmalıdır.

Başvuru kılavuzunda belirtilen pozisyonlardan sadece birine adaylar başvurularını yapabilecektir.

Mülakata hak kazanan adaylar için mülakat yeri ve zamanı Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.

Mülakat sırasında adaylara; mesleki yerlilik bilgisi, genel kültür, kendini ifade etme yeteneği vb. alanlarda sorular yöneltilecektir. Mülakata hak kazanan adayların 100 puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Adalet Bakanlı 12 bin 713 sözleşmemeli personel alım ilanları hakkında detaylı bilgiyi, Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden alabilirsiniz. 

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Adalet Bakanlığı personel alım ilanında belirtilen kadrolara; lisans, ön lisans ve lise mezunları ayrı ayrı başvuru yapabilecektir. İlgili KPSS puan türlerinden yeterli puanı alan kişiler başvurularını yaptıktan sonra mülakat için çağrılacaktır.

Adalet Bakanlığı güncel personel alımı başvuruları sırasında kişilerden; başvuru formu, diploma aslı veya onaylı mezun belgesi, 2018 – KPSS sonuç belgesi, askerlik durum belgesi, avukatlık ruhsatı onaylı sureti istenmektedir. Gerekli belgelerle birlikte Adalet Bakanlığına yaptığını başvurular değerlendirildikten sonra mülakata hak kazanan adaylar başvuru işlemlerini yapmaya devam edebilirler.

 

 

 

 

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