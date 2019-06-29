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Heybeliada’da yangın paniği

Heybeliada’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor