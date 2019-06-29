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Bugün 16:12 TSİ- Spor

Şükrü Birand için tören düzenlendi

Dün vefat eden Fenerbahçe’nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Turhan Şahin, Sevil Zeynep Becan, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Birand’ın ailesi, eski futbolcular ve sevenleri katıldı.
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Düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan merhumun Şükrü Birand’ın oğlu Burçak Birand, "Babam benim ve kardeşim için çok iyi bir baba, annem için çok iyi bir eş, torunları için çok iyi bir dedeydi. İyi bir insan ve iyi bir Fenerbahçeliydi. Her ölüm erken olur ama babam için hakikaten erken oldu. Bu süreçte onu yalnız bırakmayan Ali Koç’a, camiamıza ve takım arkadaşlarına, tüm sevdiklerine teşekkür ediyorum. Babam şimdi dostlarının yanına uğurlanıyor" diye konuştu.

ALİ KOÇ: "ALTIN ÇOCUK LAKABINI HAYATI BOYUNCA TAŞIDI"

Törende bir kürsüye gelen ve son dönemde camiada yaşanan vefatlara dikkat çeken başkan Ali Koç, ise şunları söyledi:

"Son zamanlarda buraya, bu çadırın altında çok buluşuyoruz. İki aydır arka arkaya cenazelerimiz oluyor. Umarım burada yine bir veda içinde bulunmayız. 19 Mayıs günü hastaneye kaldırıldı. O günden beri yaşam mücadelesi verdi. Ne yazık ki istediğimiz şekilde sonuçlanmadı ve verdiğimiz mücadeleyi dün kaybetti. 75 yaşında kendisini son yolculuğuna uğurluyoruz. Onun gibi sağlıklı, fiziği yerinde rengarenk bir insan için erken bir veda. Şükrü bey iyi bir futbolcuydu. Mükemmel bir insan, mükemmel bir eş, mükemmel bir sporcu ve Fenerbahçeliydi. Bir insanın iyi insan olması bu şekilde anılması insanın en büyük onuru ve gururudur. Kendine has haliyle sadece camiamıza değil Türk futboluna mal olmuş bir İstanbul beyefendisiydi. İslam Çupi onu altın çocuk diye adlandırdı. Örnek, kültürlü, iyi eğitimli haliyle bu altın çocuk lakabını hayatı boyunca taşıdı. İstikrarıyla, işine duyduğu saygıyla kutsal formamızı şerefli bir şekilde kesintisiz şekilde taşıdı, 13 kupada emeği vardı. Balkan Kupası’nı almamızda da katkısı olmuştu. Çocukları çok seviyordu. Gençlere de çok önem veriyordu. Unutulmazlarımız arasındaki yerini aldı. Allah’tan rahmet, ailesine, camiamıza ve futbol dünyasına başsağlığı diliyorum."

Sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük iyi bir dostunu kaybettiğini belirterek, "Kendisini çok severdim. Değerli bir dostumu kaybettim. Tribünlerden maçını izledim, sahnelerde sesini dinledim. Melek kalpli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi.

(Güven Mert Ercan/İHA)

Bugün 16:12 TSİ İstanbul- Spor

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