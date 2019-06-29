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Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni’nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüleri paylaştı.