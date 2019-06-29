Eşiyle Ölüm Anlaşması Yaptı

Alice Cooper Ölüm Anlaşması Yaptı

1980’li yılların efsane Rock müzik sanatçısı Alice Cooper, geçtiğimiz günlerde hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanan bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Vinnie Moore, Satriani, Slash gibi dünyanın önde gelen müzisyenleriyle çalışan ve milyonlarca hayrana sahip müzisyen, İngiliz gazetesine verdiği röportaj sırasında Alice Cooper (71), eşiyle birlikte ölüm anlaşması yaptıklarını açıkladı.

Gerçek adı Vincent Damon Furnier olan ABD’li rock müzik sanatçısı Alice Cooper, eşiyle yaptıkları ölüm anlaşmasının içeriğini; ikimizden biri ölürse ikimiz için de yaşam çok zor olur bu nedenle ilk kim ölürse öbürü arkasından intihar edecek, sözleriyle açıklık getirdi.

Dünyaca ünlü dansçı Sheryl Goddard ile evli olan Cooper, karısıyla arasındaki bağı ölüm anlaşması yaptığını söyleyerek aktarmaya çalıştı.

Ünlü Yıldızından Korkutan Anlaşma!

Kendine has sahne showları ve sert rock müziğiyle 1980’li yıllardan günümüze kadar milyonlarca hayrana sahip Alice Cooper, geçtiğimiz günlerde bir İngiliz gazetesiyle röportaj yaparken karısıyla birlikte korkutan bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Sheryl Goddard (62) ile uzun yıllardır mutlu bir evlilik yürüten Alice Cooper (71), eşiyle yaptıkları ölüm anlaşmasının detaylarını; ikimizden biri ölürse diğerimizin hayata devam etmesi imkânsız, bizde bu yüzden ilk hangimiz ölürse diğerinin intihar etmesi üzerine bir anlaşma yaptık, şeklinde açıkladı.

43 yıldır dünyanın en iyi kadınıyla evli olduğunu da belirten Alice Cooper neredeyse yarım asırdır sigara ve alkol tüketmediklerini de belirtti.

Metal Müziğin Tanrısından Veda Sözleri!

Dünyanın en güçlü seslerinden biri olan Alice Cooper, eşiyle yaptığı ölüm anlaşmasını açıklamasının ardından hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı.

Karısına duyduğu sevgiyi tarif ederken heyecanlanan Alice Cooper, ölüm anlaşması yaparak sonsuza kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklarını belirtti.

Birbirlerinin ardından asla yas tutmayacaklarını söyleyen 71 yaşındaki müzisyen, bu anlaşmanın ikisi içinde çok iyi bir şey olduğunu sözlerine ekledi.

Alice Cooper Kimdir?

Aslı adı Vincent Damon Furnier olan dünyaca ünlü Amerikalı rock müzik sanatçısı olan Alice Cooper, 1948 yılında ABD’nin Detroit kentinde dünyaya geldi.

Metalin babası, metal müziğin tanrısı gibi isimlerle de anılan Alice Cooper, dünya üzerinde birçok ünlü rock sanatçısına ilham olmuş ve dünyanın her yerinden milyonlarca hayrana sahip olmuştur.

Hard rock, glam metal, heavy metal tarzı müzik yapan Alice Cooper, adını da kurduğu müzik grubundan almıştır.

The Beatles, Rolling Stones gibi efsane müzik gruplarından etkilenerek günümüze kadar sayısız albüm çıkarmış ve rock yıldızları arasında ilk sıralarda anılmıştır.

Sheryl Goddard ile 43 yıldır evlilik yaşayan Alice Cooper’ın 3 çocuğu vardır.