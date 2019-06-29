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2019 Yılının En İyi Akıllı Telefonu Belli Oldu

Bu yıl İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen bilişim devlerinin katıldığı Mobile Worl Congress (MWC) kapsamında yılın en iyi akıllı telefonu belli oldu.
2019 Yılının En İyi Akıllı Telefonu Belli Oldu mask
En İyi Akıllı Telefon Ödülü Huawei’in Oldu! mask
Huawei’in En Beğenilen Modelleri P30 ve P30 Pro mask
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2019 Yılının En İyi Akıllı Telefonu Belli Oldu

Bu yıl İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen bilişim devlerinin katıldığı Mobile Worl Congress (MWC) kapsamında yılın en iyi akıllı telefonu belli oldu.

Samsung ve Apple gibi dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerini geride bırakan Çin teknoloji firması Huawei, P30 ve P30 Pro modelleriyle Mobil Dünya Kongresinde en beğenilen ve en iyi telefon olarak seçildi.

En İyi Akıllı Telefon Ödülü Huawei’in Oldu!

Dünyanın en geniş kapsamlı teknoloji fuarlarından biri olan MWC (Mobile World Congress) bu yılda şaşırtıcı bir telefon markasına yılın en iyi telefon ödülünü verdi.

Son çeyrekte zorlu bir dönemden geçen Çin teknoloji devi Huawei, düşen telefon satış rakamlarını, P30 ve P30 Pro modelleriyle neredeyse ikiye katladı.

Mobil Dünya Kongresi bünyesinde düzenlenen GSMA’a tarafından Huawei’in son dönemde en çok beğeni kazanan telefonu, kongre kapsamında yılın en iyi telefon ödülünü aldı. Birçok otorite tarafından bu yıl için Huawei P30 modelleri favori gösterilmekteydi.

Huawei’in En Beğenilen Modelleri P30 ve P30 Pro

Huawei’nin üstün kamera ve zoom özelliklere sahip telefonu P30, bu yıl İspanya’nın başkentinde yapılan Mobil Dünya Kongresinde 2019 yılının en iyi telefonu olarak seçildi.  

Huawei, 6.1 inç ve FHD 1080 x 2240, 408 PPI ekran çözünürlüğüne sahip telefonu P30 Pro, tanıtımının yapıldığı ilk andan itibaren teknoloji sahiplerinin yoğun bir ilgisiyle karşılaştı.

Kongrenin En Gözde Telefonu Rekora Koşuyor!

Huawei’in üst düzey yöneticilerinden olan He Gang, MWC kapsamında yaptığı açıklamalarla Huawei akıllı telefonlarının satışının hızla arttığını ve geçen dönemde yaşanan sıkıntıların yavaş yavaş ortadan kalktığını belirtti.

Kongrenin en beğenilen telefonu olan Huawei’in bu başarısının yanında 80 gün gibi kısa bir sürede 10 milyondan fazla Huawei P30 model akıllı telefonun satıldığını söyledi.

Kongre kapsamında konuşan He Gang, gelecek dönem için daha güçlü modellerle piyasa da lider akıllı telefon firmalarını geride bırakmak istediklerini ve satış rakamlarını bu yılsonuna kadar düzenli olarak arttırmak istediklerini belirtti.

Mobil Dünya Kongresinde Öne Çıkanlar!

Her yıl dünya üzerindeki teknoloji severleri ve dev teknoloji firmalarını bir araya getiren MWC, bu yıl da önemli teknolojik gelişmeleri açıkladı.

Fuar ve kongre boyunca yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlar büyük ilgi görürken Huawei’in en iyi akıllı telefon ödülünü de alması şaşırtıcı oldu.

Kongrede tanıtılan 5G teknolojisi de katılımcıların oldukça ilgisi çekti. Yıl sonuna kadar birçok ülkede 5G’nin aktif olarak kullanılması hedeflenmektedir.  

Bugün 16:39 TSİ Ankara- Teknoloji

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