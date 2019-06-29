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Bugün 17:12 TSİ- Asayiş

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin açıklama geldi

Heybeliada’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Valiliği’nden yangınla ilgili yapılan açıklamada 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanının zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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Heybeliada Çamlimanı mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla ilgili olarak İstanbul Valiliği bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Bugün saat 15:00’de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30’da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Bugün 17:12 TSİ İstanbul- Asayiş

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