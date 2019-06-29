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Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor

Ülkücü Belediye Başkanının Makam Aracı, Minibüs, Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor, Rize’ye Şoför Belediye Başkanı, Ülkücü Başkana Vatandaşlardan Yoğun İlgi, Fotoğraf Paylaşım Rekorları Kırıyor
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor mask
Rize’ye Şoför Belediye Başkanı! mask
Ülkücü Başkana Vatandaşlardan Yoğun İlgi! mask
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Ülkücü Belediye Başkanının Makam Aracı Minibüs

Rize Çayeli ilçesinin yeni belediye başkanı, İsmail Hakkı Çiftçi, makamına her gün minibüsle gidip geliyor.

Sosyal medyada fotoğrafının hızla yayılmasının ardından Rize Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gündemde ilk sırada yerini aldı. İsmail Hakkı Çiftçi, 31 Mart mahalli idare seçimlerinin ardından Rize Çayeli belediyesinin yeni belediye başkanı olmuştu.

Rize’ye Şoför Belediye Başkanı!

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Rize’nin Çayeli ilçesinde birinci olan Milliyetçi Hareket Partisi adayı, otobüs kullanırken bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafının ardından sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.

Halk arasında ülkücü başkan olarak anılan İsmail Hakkı Çiftçi, makam aracı olarak minibüsü kullanmasını; ben eskiden de dolmuş kullanırdım şimdi de kullanıyorum, aslında değişen hiçbir şey olmadı, sözleriyle açıkladı.

Lüks yaşamdan ve gösterişten uzak bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu çok sık dile getiren Çiftçi, hemşerilerim beni biliyor, ben önceden de işime bu şekilde gidiyordum, sözleriyle sosyal medyada binlerce paylaşım gören fotoğrafı hakkında açıklamada bulundu.

Ülkücü Başkana Vatandaşlardan Yoğun İlgi!

Geçtiğimiz yerel seçimlerde (31 Mart 2019), Ak Partinin beldeyi başkan adayı Mustafa Baltacıyı, %8’lik bir farkla geçerek, Rize’nin Çayeli ilçesi yeni belediye başkanı olan MHP’li İsmail Hakkı Çiftçi, minibüs kullanırken çekilen fotoğrafının paylaşılmasını ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Minibüs şoförü Ramazan Kılıç’a, ülkücü başkanın minibüs kullanırken çekilen fotoğrafı hakkında sorulan soruya, Kılıç; başkanı eskiden beri tanırız, başkan olmadan önce işine nasıl gidip geliyorsa şimdi de aynı şekilde gidiyor, değişen bir şey yok, sözleriyle yanıt verdi. Ülkücü başkan hakkında sorulan diğer soruları da yanıtlayan Kılıç; başkan 20 yıldır burada yaşıyor, halkla hep iç içeydi şimdi halkın içinden biri olmaya çalışıyor, açıklamasında bulundu.

Fotoğraf Paylaşım Rekorları Kırıyor!

Minibüste çekilen fotoğrafın, sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Çayeli’nin yeni belediye başkanına yerel halk başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden vatandaşların yoğun ilgisi var.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran fotoğrafın hikâyesini ise Çiftçi; makam ve mevkilerin sadece toplum yararına kullanılması gerektiğini ve bu nedenle makamına halktan biri gibi gittiğini, belirtti.    

31 Mart seçimlerinden sonra Rize Çayeli gibi birçok farklı belediye başkanın benzer konularla gündeme geldiği bilinmektedir.

Gençlere de tavsiyede bulunan ülkücü başkan Çiftçi; makam ve para hırsından ziyade gençlerin iyi bir insan olma hırsına sahip olmaları gerektiği, öğüdünü verdi.

Ülkücü başkan İsmail Hakkı Çiftçi, bundan sonrada makamına aynı şekilde gideceğinin altını çizdi.

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