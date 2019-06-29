Şile Sahilköy Reis plajında saat 13.30 sıralarında, askerden yeni gelen 21 yaşındaki Volkan Ak ile arkadaşları yüzmek için denize girdiler. Denize giren Volkan Ak, denizdeki dev dalgalara kapılarak kayboldu. Olay yerine Jandarma su altı arama kurtarma ve Sahil Güvenlik su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan genin ailesi ile arkadaşları sahilde endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.
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Şile’de dev dalgalar 21 yaşındaki genci yuttu
Şile’de yüzmek için arkadaşlarıyla denize giren 21 yaşındaki Volkan Ak, dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları devam ederken, ailesi ile arkadaşları sahilde bekleyişlerini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz