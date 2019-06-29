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(Görüntülü) MSB, Yavuz Sondaj Gemisi'nin yeni görüntülerini paylaştı

Bugün 17:28 TSİ Ankara- Gündem

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