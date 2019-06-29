Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 18:01 TSİ- Asayiş G: Bugün 19:17 TSİ

FSM’deki çalışma Avrasya Tüneli girişinde yoğunluk oluşturdu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım, onarım çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlardan olan Avrasya Tüneli’ni kullanmak isteyen sürücüler, tünel girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kilometrelerce devam eden araç kuyruğu havadan görüntülendi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

FSM’deki çalışma Avrasya Tüneli girişinde yoğunluk oluşturdu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan bakım onarım ve asfaltlama çalışmaları İstanbul trafiğinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan trafik yoğunluğu alternatif güzergahlardan olan Avrasya Tüneli’ni de olumsuz etkiledi.

FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafiğe girmek istemeyen sürücüler, Avrasya Tüneli’ni tercih etti. Tünel girişindeki polis kontrol noktasında başlayan trafik yoğunluğu kilometrelerce devam etti. Bağlantı yollarından katılmak isteyen sürücüler sahil yolunun tıkanmasına neden oldu. Tünel girişi ve sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikteki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İBB’nin trafik veri sistemine göre saat 16.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı.

(Caner Sönmez/İHA)

Bugün 18:01 TSİ İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Caretta carettalar 3 yıl sonra yeniden Didim sahilinde mask
Caretta carettalar 3 yıl sonra yeniden Didim sahilinde
İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin açıklama geldi mask
İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin açıklama geldi
Yangından mal kaçırma deyimi gerçek oldu mask
Yangından mal kaçırma deyimi gerçek oldu
Heybeliada’da yangın paniği mask
Heybeliada’da yangın paniği
Esenyurt’ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı mask
Esenyurt’ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı
Şişli’de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı mask
Şişli’de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı mask
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı! mask
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı!
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor mask
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 29 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 29 Haziran 2019 Günün Özeti
İstanbul’da dördüz bebekler dünyaya geldi mask
İstanbul’da dördüz bebekler dünyaya geldi
Kadın Emeği Festivali Başladı mask
Kadın Emeği Festivali Başladı
Türkiye'ye Paletli Yüzme Büyüklerde İlk Madalya mask
Türkiye'ye Paletli Yüzme Büyüklerde İlk Madalya
Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri mask
Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri
Müzelerde İndirimli Bilet Kampanyası mask
Müzelerde İndirimli Bilet Kampanyası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL