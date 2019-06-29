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Caretta carettalar 3 yıl sonra yeniden Didim sahilinde

Nesli tükenmeyle karşı karıya olan Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası Aydının Didim ilçesindeki sahile yumurtalarını bıraktı.
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İlk kez 2012 yılında Türkiye’de yuvalama alanları dışında yeni yuva alanları tespit edilen Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası Didim’e yumurtalarını bıraktı. 3 yıl önce de Didim’in dünyaca ünlü Altınkum plajına yumurta bırakan Caretta caretta kaplumbağaları bu kez Parlamenterler sitesine plajına yumurta bıraktı.

Site sakinlerinden Murat Ayral tarafından kaplumbağanın geldiği alanlar gösterilerek, yuva yeri tespit edildi. Yuva alanı çevrilerek koruma altına alındı. Caretta carettanın yuva yapması Parlamenterler sitesinde özellikle çocuklarda büyük heyecana neden oldu.

Parlamenterler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Caner Ataban ” Carettanın bizim sitemizi seçmesinden dolayı çok mutlu olduk. Onun yumurtaları artık bize emanet. Yavruların çıkmasını ve denize ulaşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. En çok küçük çocuklar mutlu olacak. Sahillerimizi ve denizlerimizi temiz tutmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yuvanın yakınında ki duşları iptal ettik. Yuvadan uzak yeni bir duş yeri yapıyoruz ” dedi.

(Hüseyin Çalışkan /İHA)

Bugün 18:03 TSİ Ankara- Asayiş

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