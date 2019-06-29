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Victor Lapena ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Victor Lapena ile sözleşme imzaladı.
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlamaları kapsamında sözleşmesi sona ermiş olan Valerie Garnier’den boşalan başantrenörlük görevine son olarak 2018-2019 sezonunda Nadezhda Orenburg’da görev yapan ve Eurocup’ı kazanmış olan Victor Lapena’yı getirerek 44 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon planlamaları kapsamında; kaptan Tuğçe Canıtez ile 2 yıllık ve Esra Ural Topuz ile de 1 yıllık yeni mukavele yaptı.

Sarı-lacivertliler transferde şu ana kadar; milli takım oyuncularımızdan Olcay Çakır Turgut ve Sevgi Uzun ile 1’er yıllık sözleşme imzalarken, yine dış transferde şu ana kadar; Ukrayna Milli Takım oyuncusu Alina Iagupova, İspanya Milli Takım oyuncusu Anna Cruz ve Amerika Milli Takım oyuncusu Elizabeth Williams ile 1’er yıllık kadrosuna kattı.

(İHA)

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