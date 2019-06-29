Türk Mühendislerinden Büyük Başarı: Robotik Hücre Geliştirdiler!

Türk mühendisler otomotiv üretim hatları için gerçek zamanlı simülasyon uygulamalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek Türkiye’deki ilk robotik hücreyi geliştirdi. AR-GE ve inovasyon çalışmalarında görevlendirilen ve tamamı Türk mühendislerden oluşan ekip, dünyanın en önemli otomotiv şirketlerinin robotik üretim hatlarını Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki fabrikada hayata geçiriyor.

Robotik sistemler alanında uzmanlığı bulunan Haluk Özcan isimli elektrik mühendisi, Türkiye’deki ilk robotik hücreyi yapmayı başardı. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 1400 metrekare kapalı bir alanda 110 personelin istihdam edildiği fabrikada, dünyanın en önemli otomotiv firmaları arasında gösterilen Jaguar, Volvo ve Ford gibi markaların robotik üretim hatları imal ediliyor. Avrupa pazarında etkin olabilmek için hem İngiltere’de hem de Almanya’da ayrı ayrı ofisler açarak Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımların lansmanlarını gerçekleştiren fabrika, son olarak Türkiye’de bir ilke imza attı.

Türkiye’deki İlk Robotik Hücreyi Geliştirdi

Tamamı Türk mühendislerinden oluşan AR-GE ve inovasyon ekibinin ürettiği yazılımları Avrupa pazarında satışa sunan fabrika, son olarak otomotiv üretim hatları için sanal devreye alma simülasyonu ile Türkiye’deki ilk robotik hücreyi geliştirmeyi başardı. Hem maliyeti hem de yüksek kalitesiyle dikkat çeken bir robotik hücre, dünyaca ünlü otomobil üretici firmanın radarına girdi ve fabrika yönetimi ilk anlaşmasını bu şirket ile imzaladı.

Robo Genel Müdürü Haluk Özcan, basına verdiği röportajda, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonraki süreçte 2006 yılında bu şirketi kurduğunu ifade etti. O dönem girişimci ruhuyla atıldığı bu macerada henüz yirmi dört yaşında olduğunu dile getiren Genel Müdür Özcan, tamamen robotik üretim hatları üzerine, hem AR-GE çalışmaları hem de inovasyon faaliyetleri ile çalışmalarına başladıklarını sözlerine ekledi.

Otomotiv sektörünün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişmeye devam eden bir iş alanı olduğunun altını çizen Haluk Özcan, otomotiv alanında dünyada faaliyet gösteren 54 marka ve 14 firma olduğuna vurgu yaptı. “Dünyadaki bir numaralı ekonomi kalemi de otomotiv hala, akıllı telefonlar değil.” diyen Robo Genel Müdürü Haluk Özcan, bu otomotiv şirketlerinin her sene üretim hatlarına 30 – 40 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına dikkat çekti.

Robo firması olarak Türkiye ve Avrupa’daki yatırımlardan pay aldıklarını kaydeden Özcan, Türk firmalarının yakın bir gelecekte Avrupa ülkelerinde üretim hatları kurabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Kendileri dışımda pek çok Türk firmasının Avrupa’ya giderek üretim hatları kurabilecek teknik kapasiteye sahip olduklarının altını çizdi.