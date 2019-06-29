Anka Dünyanın En İyi 10 SİHA’sı Arasına Girmeyi Başardı

Dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçları listesinde tamamen yerli üretim Anka’da yer almayı başardı. Army Technology isimli internet en iyi SİHA’lar listesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’sinin (TUSAŞ) ürettiği Anka’ya da yer verdi.

Dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçları sıralamasında ilk 10 araçtan oluşan liste yayınlandı. Global anlamda özellikle havacılık sanayisinde önemli gelişmiş ülkelerin bulunduğu listede Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’sinin ürettiği Anka’nın da yer alması gurur kaynağı oldu. Army Techonolgy adlı otorite olarak görülen internet sitesinin düzenlemiş olduğu listede, Amerika Birleşik Devletleri şirketi olan General Atomics Aeronautical Systems’in ürettiği dört farklı SİHA ilk on içinde yer alırken, listenin bir numarasında ise Predator C avenger kendine yer buldu. Dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçları sıralamasında ikinci sırada ise İsrail yapımı Heron TP yer aldı.

Listenin oluşturulmasında ve sıralamanın belirlenmesinde birtakım kriterler göz önünde bulunduruldu. Buna göre yük kapasiteleri ve bünyelerinde bulunan silah donanımı bakımından dünyanın en iyi silahlı insansız hava aracı listesi şu şekilde oluştu:

Predator C Avenger Heron TP MQ-9B SkyGuardian Predator B (MQ-9 Reaper) CH-5 Yabhon United 40 MQ-1C Gray Eagle CAIG Wing Loong II MQ-5B Hunter TAI Anka

TAI Anka Özellikleri Nelerdir?

TUSAŞ, Havacılık ve Uzay Sanayi önderliğinde geliştirilen ilk insansız hava aracımız TAI Anka, orta irtifa uçuşlarında ihtiyaç duyulan insansız hava aracı desteği gereksinimine karşılık oluşturmak için üretilmiştir. Dünya lansmanı 16 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen TAI Anka, ilk deneme uçuşunu yine aynı yıl içinde 30 Aralık tarihinde gerçekleştirmiştir. İlk uçuşunda havada kalma süresi 14 dakika olarak ölçülmüştür. Daha sonraki süreçte 6. denemede havada 6 saat kalmayı başarmıştır.

TAI Anka Teknik Özellikleri;

Kanat açıklığı 17 metre

Gövde uzunluğu 8 metre

Kanat açıklık oranı 22

Kanat ok açısı 0

Mürettebat Yok

Toplam kalkış ağırlığı 1.500 kilogram

ararlı yük ağırlığı 200 kilogram

TAI Anka Performans Özellikleri;