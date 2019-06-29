Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 23:31 TSİ- Gündem G: Bugün 23:35 TSİ

Anka Dünyanın En İyi 10 SİHA’sı Arasına Girmeyi Başardı

Anka Dünyanın En İyi 10 SİHA’sı Arasına Girmeyi Başardı. TAI Anka Özellikleri Nelerdir?
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Anka Dünyanın En İyi 10 SİHA’sı Arasına Girmeyi Başardı

Dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçları listesinde tamamen yerli üretim Anka’da yer almayı başardı. Army Technology isimli internet en iyi SİHA’lar listesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’sinin (TUSAŞ) ürettiği Anka’ya da yer verdi.

Dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçları sıralamasında ilk 10 araçtan oluşan liste yayınlandı. Global anlamda özellikle havacılık sanayisinde önemli gelişmiş ülkelerin bulunduğu listede Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’sinin ürettiği Anka’nın da yer alması gurur kaynağı oldu. Army Techonolgy adlı otorite olarak görülen internet sitesinin düzenlemiş olduğu listede, Amerika Birleşik Devletleri şirketi olan General Atomics Aeronautical Systems’in ürettiği dört farklı  SİHA ilk on içinde yer alırken, listenin bir numarasında ise Predator C avenger kendine yer buldu. Dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçları sıralamasında ikinci sırada ise İsrail yapımı Heron TP yer aldı.

Listenin oluşturulmasında ve sıralamanın belirlenmesinde birtakım kriterler göz önünde bulunduruldu. Buna göre yük kapasiteleri ve bünyelerinde bulunan silah donanımı bakımından dünyanın en iyi silahlı insansız hava aracı listesi şu şekilde oluştu:

  1. Predator C Avenger
  2. Heron TP
  3. MQ-9B SkyGuardian
  4. Predator B (MQ-9 Reaper)
  5. CH-5
  6. Yabhon United 40
  7. MQ-1C Gray Eagle
  8. CAIG Wing Loong II
  9. MQ-5B Hunter
  10. TAI Anka

TAI Anka Özellikleri Nelerdir?

TUSAŞ, Havacılık ve Uzay Sanayi önderliğinde geliştirilen ilk insansız hava aracımız TAI Anka, orta irtifa uçuşlarında ihtiyaç duyulan insansız hava aracı desteği gereksinimine karşılık oluşturmak için üretilmiştir. Dünya lansmanı 16 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen TAI Anka, ilk deneme uçuşunu yine aynı yıl içinde 30 Aralık tarihinde gerçekleştirmiştir. İlk uçuşunda havada kalma süresi 14 dakika olarak ölçülmüştür. Daha sonraki süreçte 6. denemede havada 6 saat kalmayı başarmıştır.

TAI Anka Teknik Özellikleri;

  • Kanat açıklığı 17 metre
  • Gövde uzunluğu 8 metre
  • Kanat açıklık oranı 22
  • Kanat ok açısı 0
  • Mürettebat Yok
  • Toplam kalkış ağırlığı 1.500 kilogram
  • ararlı yük ağırlığı 200 kilogram

TAI Anka Performans Özellikleri;

  • Servis İrtifası 30 bin feet
  • Havada kalma süresi 24 ila 32 saat arası
  • Azami hız 217 km/s
  • Olağan seyir hızı 75 knot (knot, saatte bir deniz miline eşit hız birimidir)

Bugün 23:31 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Adalet Bakanlığı 12 Bin 713 Personel Alacağını Duyurdu mask
Adalet Bakanlığı 12 Bin 713 Personel Alacağını Duyurdu
Okudular, Yazdılar, Sertifikalarını Aldılar mask
Okudular, Yazdılar, Sertifikalarını Aldılar
Kaybolmakta olan 'Hacivat ve Karagöz'ü yaşatıyor mask
Kaybolmakta olan 'Hacivat ve Karagöz'ü yaşatıyor
Milli Sporcu 3 Ayrı Dalda Atın Madalya Kazandı mask
Milli Sporcu 3 Ayrı Dalda Atın Madalya Kazandı
Göçmenler İçin Uyum Etkinliğine Keçiören Belediyesinden Destek mask
Göçmenler İçin Uyum Etkinliğine Keçiören Belediyesinden Destek
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ATO’da mask
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ATO’da
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor mask
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber mask
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı mask
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı! mask
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı!
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

GALERİ

AK Parti'li Bostancı: Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir mask
AK Parti'li Bostancı: Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir
Süleyman Soylu’dan 44 kilo patlayıcı bulunan ev paylaşımı mask
Süleyman Soylu’dan 44 kilo patlayıcı bulunan ev paylaşımı
Bugün Neler Yaşandı? 29 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 29 Haziran 2019 Günün Özeti
İstanbul’da dördüz bebekler dünyaya geldi mask
İstanbul’da dördüz bebekler dünyaya geldi
Kadın Emeği Festivali Başladı mask
Kadın Emeği Festivali Başladı
Türkiye'ye Paletli Yüzme Büyüklerde İlk Madalya mask
Türkiye'ye Paletli Yüzme Büyüklerde İlk Madalya
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL