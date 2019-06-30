ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı

Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G – 20 liderler zirvesi, her yıl olduğu gibi bu yılda liderlerin çarpıcı açıklamalarıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Osaka G – 20 zirvesi kapsamında görüşen ABD Başkanı Donald Trupm, S – 400 meselesinde Türkiye’ye adil davranılmadığı itirafında bulunarak; Eski ABD Başkanı Obama’nın Türkiye’ye konusunda taraflı davrandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin mutluluk verici olduğunu da belirten Trupm, S – 400 ve Suriye meselelerinde Türkiye ile yaşadıkları gerginliklerin azaltılması gerektiği temennisin de de bulundu.

Türkiye İle Ticaretimiz Artmalı!

S – 400 hava savunma füzeleri nedeniyle uzun zamandır gergin ilerleyen ABD – Türkiye ilişkileri, Osaka G – 20 liderler zirvesinde bir nebze yumuşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapan ABD Başkanı Donald Trump, S – 400 nedeniyle ABD’nin yaptırım yapıp yapmayacağı sorusuna ise; Obama dönemini işaret ederek, ABD’nin adil davranmadığını, söyledi.

Ekonomi üzerinden ABD ve Türkiye ilişkilerini değerlendiren Trump, Türkiye’nin NATO ülkesi ve müttefikleri olduğunun altını çizerek, 75 Milyar dolarlık ticaret kapasitelerinin daha da artması gerektiğini ve bu rakamların en az 100 Milyar dolar seviyesine gelmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanından Türkiye Ziyareti Açıklaması!

Dünya liderlerinin bir araya geldiği Japonya G- - 20 zirvesinde görüşmeler öncesi liderler bir araya gelmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye değerlendirmesinin ardından, ABD Başkanı da Türkiye Amerika ilişkilerini yumuşatacak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump; Türkiye ile ilişkilerimiz her geçen gün ilerliyor özellikle ticari anlamda daha büyük hedefler planladıklarını belirten ABD Başkanı, yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ziyareti hakkında net bir bilgi vermese de G – 20 sonrası ülke ziyaretlerinde buluşacağı düşünülmektedir.

Obama Döneminde Türkiye’ye Adil Davranılmadı!

G – 20 liderler zirvesinde peş peşe yapılan görüşmelerin ardından liderlerden kritik açıklamalar yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Trump, görüşme sonrası önemli kritik açıklamalar yaparak Türkiye’nin S – 400 meselesi hakkında da yorumda bulundu.

Obama döneminde Türkiye’nin Patriot füze anlaşmasının engellediğini ve bu dönemde ABD’nin Türkiye’ye adaletli davranmadığını belirten Başkan Trump, S – 400 meselesinin oldukça karışık olduğunu ve ABD’nin bu süreçte Türkiye’ye adil davranması gerektiğini söyledi.

G – 20 zirvesinde Erdoğan ile ikili görüşmelerde bulunan Trump, Türkiye ve ABD arasındaki gerilimleri ekonomi üzerinden değerlendirdi. Türkiye ile daha fazla ticaret hacminin kazanılması gerektiğini söylen ABD başkanı, Türkiye ziyareti hakkında kesin bir tarih vermedi.