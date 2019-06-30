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Eğlence mekanında kaçak çalıştırılan kadınlar, gizli bölmede yakalandı

ANKARA’da, 300 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, kontrol edilen bir eğlence mekânında kaçak çalıştırıldıkları tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın, elbise dolabının içerisinde oluşturulan gizli bölmede yakalandı.
Eğlence mekanında kaçak çalıştırılan kadınlar, gizli bölmede yakalandı mask
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Eğlence mekanında kaçak çalıştırılan kadınlar, gizli bölmede yakalandı

ANKARA’da, 300 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, kontrol edilen bir eğlence mekânında kaçak çalıştırıldıkları tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın, elbise dolabının içerisinde oluşturulan gizli bölmede yakalandı. Kadınlar gözaltına alınırken, uygulamada 8 araç trafikten men edildi,

32 iş yerine 60 bin TL para cezası uygulandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 300 polis, Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, kimlik bilgileri sorgulanan 8 bin kişiden çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalanırken, 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca denetlemelerde 1 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Sorgusu yapılan bin 960 araçtan 86'sına cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi. Polis ekiplerinin yanı sıra Gıda Tarım İl Müdürlüğü, maliye ve belediye ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada denetlenen 40 iş yerinden 32'sine toplam 60 bin lira para cezası uygulandı. 

KAÇAK ÇALIŞTIRILAN KADINLAR GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ilçedeki bir eğlence mekânında denetleme yapıldı. Ekipler, eğlence merkezinin soyunma odasında bulunan elbise dolabı içerisinde yaptıkları aramada, kaçak çalıştırıldıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın yakaladı. Dolap içerisinde oluşturulan gizli bölmede yakalanan yabancı uyruklu kadınların, sınır dışı işlemleri için emniyete götürüldüğü, iş yeri sahibinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. 

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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