SABİM'e 15 yılda 25 milyon başvuru

SAĞLIK Bakanlığı, 'Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM), kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısının 25 milyona ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada SABİM'in Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kuruluşlarda sunulan sağlık hizmetinin etkin, verimli, hakkaniyete uygun ve şeffaf hale getirilmesi, yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi ve kısa sürede müdahale edilerek giderilmesi amacıyla kurulduğu bildirildi.

Sabim Başvurularında çözümleme süreci yönetiliyor

Sağlık alanındaki taleplerin, önerilerin, sorunların ve teşekkürlerin değerlendirildiği platform olan SABİM'in Bakanlık ve vatandaşlar arası köprü vazifesi gördüğü kaydedilen açıklamada, "SABİM operatörleri, gelen başvuruların kaydını aldıktan sonra çözümleyiciye ulaştırıyor. Konunun aciliyet sırasına göre çözümleme süreci yönetiliyor ve mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşması sağlanıyor.

Başvurular 14 başlıkta ve 114 alt başlıkta değerlendirmeye alınıyor. SABİM üzerinden toplanan veriler, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için detaylı şekilde analiz ediliyor. İşlevselliği ile dünyada örnek gösterilen SABİM'i birçok ülkeden Sağlık Bakanları ve heyetler ziyaret ediyor" denildi.

'BAŞVURU SAYISI 25 MİLYONA ULAŞTI'

'SABİM kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılında, 17 bini acil yardım talebi olmak üzere toplam 5,5 milyon başvuru alan SABİM; 2019'un ilk dört ayında ise 1,2 milyon çağrı yanıtladı. SABİM 2018 Faaliyet Raporu’na göre başvuruların yüzde 82’si başvurulan ay içerisinde çözüme kavuşturulurken, yüzde 18’i ilgili merkez ve taşra teşkilatına sevk edildi.

Sabim Şikayet İstatistikleri

Başvuruların yarısı bilgi alma amaçlı; yüzde 22’si hastane randevusu, yüzde 21’i şikâyet, yüzde 4’ü talep, yüzde 2’si acil yardım ve yüzde 1’i teşekkür amaçlı yapıldı."

Açıklamada, SABİM'e 184 hattının aranarak veya sosyal medya üzerinden @sagliklicozum üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.