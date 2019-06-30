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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy Lale Geleneği sergisini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Cumhurbaşkanımızın özel izniyle Japonya’ya taşınan serginin iki ülke arasındaki dostluğa yaptığı katkıyı bir kez daha gördük” dedi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde açılan Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği sergisini ziyaret ettiklerini açıkladı.

ERSOY’UN, PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELER YER ALDI:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’nın ‘2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde açılan ‘Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği’ sergisini ziyaretlerine refakat ettik. Cumhurbaşkanımızın özel izniyle Japonya’ya taşınan serginin iki ülke arasındaki dostluğa yaptığı katkıyı bir kez daha gördük. Bu eserlerin daha birçok ülkede sergilenmesini ve atılacak nice dostluk köprülerine vesile olmasını diliyorum.”

(Mehmet Kalay/İHA)

Bugün 12:42 TSİ Ankara- Siyaset

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