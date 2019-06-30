Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:42 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:23 TSİ

Tuzla’da boş arazideki teknelerde yangın

Tuzla’da boş arazide bulunan teknelerde yangın çıktı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre, boş arazide bulunan eski teknelerde yangın çıktı. Tekneler alev alev yanarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tuzla’da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı

(İHA)

Bugün 13:42 TSİ İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Önce saçını yaptırdı sonra ücret ödemeden kayıplara karıştı mask
Önce saçını yaptırdı sonra ücret ödemeden kayıplara karıştı
Gençlerden Kur’an-ı Kerim seferberliği mask
Gençlerden Kur’an-ı Kerim seferberliği
Hasdal’da askeri alandaki ormanda yangın mask
Hasdal’da askeri alandaki ormanda yangın
Tuzla’da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı mask
Tuzla’da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı
Tuzla’da boş arazideki teknelerde yangın mask
Tuzla’da boş arazideki teknelerde yangın
İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı mask
İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor mask
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı mask
Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı! mask
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı!
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı mask
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

GALERİ

Kızgın demir ile yaptığı Şov ile Guinness'e talip mask
Kızgın demir ile yaptığı Şov ile Guinness'e talip
Ekmek davası için kavurucu sıcakta çalışıyorlar mask
Ekmek davası için kavurucu sıcakta çalışıyorlar
Trump ve Kim silahsızlandırılmış bölgede buluştu mask
Trump ve Kim silahsızlandırılmış bölgede buluştu
Eğlence mekanında kaçak çalıştırılan kadınlar, gizli bölmede yakalandı mask
Eğlence mekanında kaçak çalıştırılan kadınlar, gizli bölmede yakalandı
Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat mask
Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat
Kazakistan’da dehşete düşüren kavga mask
Kazakistan’da dehşete düşüren kavga
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL