Tuzla’da boş arazideki teknelerde yangın

Edinilen bilgilere göre, boş arazide bulunan eski teknelerde yangın çıktı. Tekneler alev alev yanarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Tuzla’da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı
(İHA)
Tuzla’da boş arazide bulunan teknelerde yangın çıktı.
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