Tuzla’da boş arazideki teknelerde yangın

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Edinilen bilgilere göre, boş arazide bulunan eski teknelerde yangın çıktı. Tekneler alev alev yanarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tuzla’da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı

(İHA)