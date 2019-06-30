Tuzla’da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı
Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazideki terkedilen teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazideki 3 tekne alev alev yandı. Yangına Orhanlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken vatandaşlar, yangının sokakta kalan ve tekneleri mesken tutan çocuklar tarafından çıkarıldığını iddia etti. Yangının ardından tekneler küle dönerken, vatandaşlar yetkililerden boş arazideki teknelerin kaldırılmasını istedi.
(Mustafa Esen/İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz