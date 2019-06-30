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Ekonomide Haftanın Yıldızı Borsa - Haftanın Ekonomi Özeti

Ekonomide Haftanın Yıldızı Borsa, Borsada En Çok Kazandıran Hisse, THY Yine EN Çok İşlem Görenler Arasında, Altın ve Dövizde Değer Kayıpları Yaşanabilir mi, detaylar haberin içeriğinde.
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Ekonomide Haftanın Yıldızı Borsa - Haftanın Ekonomi Özeti

Hafta boyunca ekonomide yaşanan hafif dalgalanmalar sonucunda altın ve döviz düşüş gösterirken yatırımcılar için borsa kazandırmıştır. Borsa İstanbul (BIST) haftaya boyunca %2, 61’lik bir değer artışı yaşayarak 96. 485,30 puanda kapanarak haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Altın ve dövizin son dönemlerde hızlı yükseliş göstermesi, bu hafta Borsa İstanbul’un yükselişe geçmesiyle son buldu. Sanayi endeksini 111.720 puanla kapatan BIST, yatırımcılara %2’lik bir değer kazandırdı.

Borsada En Çok Kazandıran Hisse!

Altın ve döviz bu hafta düşüşe geçerken Borsa İstanbul uzun süreli durgunluğunu bozarak haftayı 96 Bin 485 puanda kapatarak en çok işlem gören yatırım aracı oldu.

Hafta başından beri borsada en çok kazandıran hisse ise ICBC Bank oldu. Borsa İstanbul 100 endeksine göre hesaplanan verilerde ICBC Bank hisselerinin %24’lük değer artışıyla hafta boyunca en çok değer kazanan ve kazandıran kâğıt olduğu açıklandı.

ICBC Bank hissesinden sonra BİST verilerine en çok kazandıran ikinci kâğıt ise %16’lık artışıyla PGSUS oldu.

Pegasus hava yollarına ait hisse senedi olan PGSUS hissesini ise giyimin önce firmalarından Mavi izleyerek son haftanın en çok değer artışı gösteren hisse senetleri olmuştur.

THY Yine EN Çok İşlem Görenler Arasında!

Hafta boyunca piyasalardaki dalgalanmalar altın ve dövizde değer kayıplarına neden olsa da Borsa İstanbul’da artışların yaşanmasına sebep olmuştur.

Hafta başından itibaren en çok işlem görme hacmiyle Garanti Bankasını, tüm zamanların kazandıran hisselerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY) izledi. 5 Milyar liralık işlem gören Garanti Bankasıyla birlikte THY 3 Milyar lirada kaldı.

Altın ve Dövizde Değer Kayıpları Yaşanabilir!

%0,15’lik bir değer kaybına maruz kalan 24 ayar külçe altın, önümüzdeki haftalarda da benzer düşüşler yaşaması beklenmektedir. Cumhuriyet altının kapalı çarşıdaki satış fiyatı da bu haftayı %0,17’lik bir kayıpla kapatırken Cumhuriyet altının kapalı çarşı satış fiyatı 1.742 TL’ye gerilemiş oldu.

Dövizde de peş peşe yaşanan düşüşler nedeniyle birçok yatırımcı endişe duymuştur. Dolar ve Euro’da yaşanan haftalık değer kaybının devam etmesi beklenmektedir. %0,83’lük bir değer kaybıyla 5,76 satış fiyatına gerileyen doları %0,32’lik kayıpla, 6,56 TL’ye gerileyen Euro takip etti.

Hafta başından itibaren yatırım fonlarında da borsayla birlikte ufak puan artışları gözlemlenmiştir. Bireysel emeklilik ve kıymetli maden fonları hafta başından beri değeri yükselen fonlar arasında gösterilmektedir.

Gelecek hafta başından itibaren BIST ve yatırım fonlarında düzenli artışlar beklenmektedir.   

Bugün 14:26 TSİ Ankara- Ekonomi

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