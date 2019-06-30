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Yeni Yapısal vergi sistemi ve Yeni Vergiler

Yeni Yapısal vergi sistemi ve Yeni Vergiler. Ekonomik Yaptırımlar İç Piyasayı Olumsuz Etkiledi! Yeni Yapısal Reformlarla Vergiler Düzenlenebilir!
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Yeni Yapısal vergi sistemi ve Yeni Vergiler

Geçtiğimiz dönemde yaşanan siyasi temelli birçok kriz, iç piyasa dengesini bozmuş ve ekonomide durgunluğa neden olmuştur.

31 Mart seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan küçük vergi hamleleri, 24 Haziranda yapılan İstanbul seçiminden sonra da yapılmaya devam etmiştir. Siyasi nedenlerle yaşanan ekonomik daralmalar, hane halklarının da vergi yükünü arttıran en temel unsurdur.

Yerel seçimlerin hemen ardından gelmesi beklenen yeni vergiler ve mevcut vergi artışları vatandaşın bu dönemde de bütçesini derinden etkileyecektir. Motorlu taşıtlar ve trafik cezalarına getirilen yeni düzenlemeler ile özellikle trafik cezalarında yüksek oranda artışların olması beklenmektedir.

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle oluşan açıklar yapılması hedeflenen vergi artışlarıyla dengelenmek istenmektedir. Damga vergisi ve diğer maktu artışları da yakın dönemde yapılması beklenen değişiklikler arasındadır.

Ekonomik Yaptırımlar İç Piyasayı Olumsuz Etkiledi!

Dış politikada yaşanan gerilimler ve ABDTürkiye ilişkileri nedeniyle iç piyasalarda önemli dalgalanmalar ve ekonomik daralmalar yaşanmıştır. ABD ile yaşadığımız kriz, birçok farklı ekonomik kalemde sorunlara ve açıklara neden olmuştur.

Ekonomik yaptırımlar, israfın önlenememesi ve sınır güvenliği gibi birçok mesele yüzünden yakın dönemde bu ekonomik daralmaların devam etmesi beklenmektedir. Türk ekonomisinde yaşanan sorunların çözümü için özellikle 31 ve 24 Mart seçimleri beklenerek, yeni vergi düzenlemelerin yapılması ön görülmektedir.

Devlet genelinde açıkların kapatılması için ek vergiler çıkarılabileceği ve vergilerin büyük bir kısmına yeni düzenlemeler getirileceği beklenmektedir.

Yeni Yapısal Reformlarla Vergiler Düzenlenebilir!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz dönemlerde açıklanan yapısal reform paketlerinin bir yenisi de vergiler için yapılabilir. Yeni vergilerin geleceğinin sinyallerini çok önceden veren piyasalar, bu vergi döneminde de durgunluk yaşayabilir.

Hane halklarının ödediği vergilerde artış ve çıkarılacak ek vergi kanunlarıyla da vatandaşların yeni vergilerle karşılaşması mümkündür. Vergi düzenlemelerinin getirileceğine yönelik söylentiler çıkmaya başladığından beri piyasalarda farklı dalgalanmaların yaşandığı gözlemlenmiştir. Yapılacak yeni vergi düzenlemeleri sayesinde kısa sürede toparlanma ve israfın engellenmesine yönelik yeni adımlarında atılması beklenmektedir.

Yeni vergilerin kapıya dayanması vatandaşlar arasında da büyük tepkilere neden olmaktadır. Oldukça kısa sürelerde yapılan vergi artışları ve ekonomik düzenlemeler uzun süre iç piyasalarda tedirginliğe ve enflasyon artışına neden olmaktadır. Yeni vergi artışı, bir kısım açıkların kapatılmasını sağlasa da uzun vadede işe yarayacak bir sonuç olarak görülmemektedir.

Uzmanlar bu yeni vergi döneminde ekonomik politikalarında gözden geçirilmesi gerektiğini ve yeni yapısal reform paketleriyle piyasa beklentilerinin karşılanması gerektiğini düşünmektedir.  

Bugün 14:33 TSİ Ankara- Ekonomi

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