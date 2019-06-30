Önce saçını yaptırdı sonra ücret ödemeden kayıplara karıştı

Bakırköy’de kadın kuaförleri başı seri dolandırıcı bir kadın ile dertte. Özellikle saç kaynağının yapıldığı kuaförleri seçen bir kadın, saç kaynak işinin bitmesine kısa bir süre kala çocuğunu bahane ederek dükkandan çıkıp geri döneceğini söyleyerek kaçıp gidiyor. Dolandırıcı kadının son kurbanı da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Yücetarla Caddesi’nde bulunan bir kuaför ve saç kaynak merkezi oldu. Saçlarında bulunan kaynağı değiştirmek istediğini söyleyen kadın ilk olarak sürekli konuşup kuaförün güvenini kazandı. Kaynak işinin bitmesine kısa bir süre kala kuaför dükkanının tam karşısında bulunan markete gidip çocuğu için et alacağını ve geri gelip kuaför dükkanında bulunan buzdolabına koyacağını söyleyen kadın, markete girip çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

“İLK ANDA ŞÜPHELENDİM”

Dolandırıcı mağduru olan Kuaför Serhat Terzi de yaşananları anlattı. Kuaförlük işinde dolandırıcıların çok sık görüldüğünü ifade eden Serhat Terzi, “Bayan, kaynak yaptırmak istedi. Kaynağını taktım az bir işlem kaldı. Çocuğuma et alacağım diye karşımızdaki markete gidip marketten kaçtı. Oradaki güvenlik kameralarını izledim ve kaçtığını gördüm. Maliyeti 2 bin lira tutarında. İlk anda şüphelendim bir kere daha başıma böyle bir olay geldi. Ama o kadar güven verdi ki konuşmalarıyla. Biz ilk etapta parasını peşin alamıyoruz böyle işlemlerin. 2 hafta önce de Bakırköy’de bir arkadaşımı dolandırmış.2 buçuk bin lira civarında. Aynı bayan aynı yöntemle. Eşim geldi aşağı inmem gerekiyor çocuğumu alacağım demiş. Aşağı iniyor ve sonra yukarı çıkmıyor, kaçıyor gidiyor” dedi.

“BÜTÜN KUAFÖR ARKADAŞLARIM DİKKATLİ OLSUN, İNANILMAZ PROFESYONELLER”

Serhat Terzi dikkatli olmaları konusunda meslektaşlarına çağrı da yaptı. Profesyonel bir şekilde dolandırıcılık yapıldığını belirten Terzi şöyle konuştu:

“Yetkililere sesleniyorum, lütfen bunun üzerinde dursunlar. Bu kadının bulunmasını istiyorum. Her şeyi geçtim emeğimle oynamasınlar, insanlarla oynamasınlar. Buradan tüm kuaför arkadaşlarıma sesleniyorum, çok dikkatli olsunlar. İnanılmaz profesyoneller. Mesela çantasını bırakmış giderken çantanın içi bomboş.”

(Serdal Altıntepe/İHA)