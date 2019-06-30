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Miroslav Stoch yeniden PAOK’ta

Yunan ekiplerinden PAOK, bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Slovak futbolcusu Miroslav Stoch ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Stoch, 2013-2014 sezonunda da PAOK forması giymişti.
Miroslav Stoch yeniden PAOK’ta mask
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Miroslav Stoch yeniden PAOK’ta

Türkiye’de bir dönem Fenerbahçe’de oynayan Slovak futbolcu Miroslav Stoch’un yeni takımı belli oldu. Geride kalan sezonda Çek temsilcisi Slavia Prag’da forma giyen Stoch, PAOK’a transfer oldu. Yunan ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Slovak futbolcu, 2013-2014 sezonunda da PAOK’ta kiralık olarak forma giymişti. Stoch, kariyerinde daha önce Chelsea, Twente, Al Ain ve Bursaspor’da oynamıştı. Geçen sezon Slavia Prag formasıyla 49 resmi müsabakaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 14 kez rakip filelerini havalandırdı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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