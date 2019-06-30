Madonna’nın Yeni Video Klibi Çok Dikkat Çekti

Pop müziğin kraliçesi lakaplı ünlü Amerikalı pop müzik sanatçısı Madonna, yeni albümünde yer alan God Control isimli şarkısına çektiği video klibi paylaştı. Uzun bir süre sonra 14 Haziran tarihinde çıkardığı albümle yeniden hayranlarıyla buluşan Madonna’nın bu video klibi sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde değil, tüm dünyada büyük ilgi gördü.

God Control isimli şarkının video klibi için yönetmenlik koltuğuna Jonas Akerlund geçti. Grammy ödüllü yönetmen, daha önce de pek çok farklı müzik türünde dünyanın en ünlü sanatçılarının video kliplerini yönetmişti. Ancak Madonna’nın klibinde işlenen konu ve işleniş biçimi hem dikkat çekti hem de büyük beğeni topladı. Klibin ana teması, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde sürekli tartışılmaya devam edilen silah yasaları olması sebebiyle yine pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Zaman zaman milyonlarca Amerikalının sokaklara çıkarak protesto ettiği silah yasaları, Modanna’nın yeni şarkısının video klibi ile birlikte bir kez daha gündeme taşındı. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran video klipte, zamanın geriye doğru aktığı hemen fark ediliyor. Madonna ve çevresindeki arkadaşları bir gece kulübünde silahlı gerçekleştirilen terör eyleminin kurbanı oluyor ve video klibin sonlarına doğru gündemde kalması gereken bu sorunun çözümü için yetkililer tarafından ciddi adımların atılması isteniyor.

Madonna: “Yasaları Değiştirin”

Amerika Birleşik Devletleri’nde oldukça ses getiren bir müzik videosu olan Madonna’nın God Control şarkısı, yayınlanır yayınlanmaz paylaşım rekorları kırmaya başladı. Bu duruma ilişkin kamuoyu açıklaması da yapan pop müziğinin kraliçesi Madonna; “Amerika’da son yıllarda kontrol altına alınamayan ve masum insanların hayatını kaybettiği bu soruna dikkat çekmek istiyorıum.” dedi. ABD vatandaşlarının yaşamını her daim tehdit eden bu krizin, ancak ve ancak Amerika Birleşik Devletleri’ni yöneten insanların bazı yasaları değiştirmesi ile sonuca kavuşturulacağına dikkat çeken Madonna, yetkililerden gerekli adımları atmasını talep etti.

Madonna Kimdir?

Madonna Louise Ciccone, veya bilinen sahne adıyla Madonna; 16 Ağustos 1958 tarihinde Michigan eyaletinin Bay City şehrinde dünyaya gelmiştir. İtalyan asıllı Amerikalı sanatçı; şarkıcı, söz yazarı, aktris, dansçı, prodüktör ve stil ikonu olarak bilinmektedir. Guiness Rekorlar Kitabı’na, tüm zamanların en başarılı ve albümleri en fazla satan kadın müzisyeni olarak ismini yazdırmayı başaran Madonna, aynı zamanda pop müziğinin kraliçesi olarak anılmaktadır. Albümleri dünya çağında 120 milyondan fazla satış yapma başarısını göstermiştir. Babası İtalyan asıllı Amerikalı, annesi ise Fransız asıllı Kanadalıdır.